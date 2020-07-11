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“Üreten Gençler Buluşması” etkinliği Lefkoşa’da yapılıyor

11 Temmuz 2020
Üreten-Gençler-Buluşması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Başbakanlık Gençlik Dairesi ve Gençlik Merkezi Birliği ortaklığıyla düzenlenen “Üreten Gençler Buluşması” etkinliği başladı.

“Zanaat Sanatla Gençler Halkla Buluşuyor” sloganıyla başlayan etkinlikte, 18-35 yaş aralığındaki 120 genç, ürettiklerini sergileme fırsatı buluyor.

Etkinlik kapsamında gençler kurulan stantlarda kendi ürettikleri ürünler sergiliyor. Bazı gençler ise sahnede şarkı ve şiir performansı gösteriyor.

İlk kez bu yıl gerçekleştirilen etkinlikte gıda ürünlerine yer verilmiyor.

Etkinliğin açılışına, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan, Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ile çok sayıda vatandaş katıldı.


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