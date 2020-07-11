Başbakan Tatar, Mağusa’da cafe açılışına katıldı

Mağusa’da Love Bites isimli cafenin açılışı gerçekleşti. Açılışa Başbakan Ersin Tatar, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Bazı Bakanlar ve Milletvekilleri katıldı.

İsmail Arter açılışta yaptığı konuşmada “Pandemi döneminin getirdiği sıkıntılar içerisinde bu cesareti göstererek böyle bir iş yerini Mağusa halkına layık bir şekilde özenerek açılıyor olması bizleri çok mutlu etti. Şunu söylemek durumundayım ki biz belediye olarak bazen bize gelen iş yeri kapatma yazıları beni çok huzursuz ediyor ve üzüyor fakat genç arkadaşlarımın böyle girişimlerde bulunarak bu kadar özenli hareket ettikleri işlere Mağusa halkınında gerekli ilgiyi göstereceğini düşünüyorum. Yollarının açık olmasını dilerim. Açıklamalarında bulundu.

Başbakan Ersin Tatar’da “İçeriyi gezdim her şey çok güzel, güzel kahveler eşliğinde muhabbetlerin bol olacağı insanlarımızın burada keyifli sohbetler edeceği siyaset, kültür, spor her türlü şey burada konuşulacağı ve Mağusa’nın gündeminin burada belirleneceğini düşünüyorum ve öylede hissediyorum. Laden Hanıma başarılar ve bol şanslar diliyorum mağusamıza yeni katılan işletmemiz hayırlı olsun.” açıklamalında bulundu. Tatar aynı zamanda İsmail Arter’e de bu zorlu dönemde mağusanın böyle gelişmesine olanak sağladıkları içinde mutluluğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından açılış törenini kurdele keserek tamamladılar. (MHA)