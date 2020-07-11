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İtalya, salgın riski taşıyan 13 ülkeden yolcu girişini yasakladı

11 Temmuz 2020
İtalya koronavirüs

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın riski taşıyan ülkelerden girişleri ve transit geçişleri yasakladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, giriş yasağı son 14 günde Ermenistan, Bahreyn, Bangladeş, Brezilya, Bosna Hersek, Şili, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Moldova, Umman, Panama, Peru ve Dominik Cumhuriyeti’nden gelen ya da bu ülkelerden transit geçiş yapan kişileri kapsıyor.

Ayrıca, uygun düzeyde sağlık koruması sağlanıncaya kadar bu ülkelerle karşılıklı doğrudan ve dolaylı tüm uçuşlar askıya alındı.

Kovid-19 nedeniyle son 4 ayda 34 bin 926 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da, mayıs ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine girilmiş, 1 Temmuz’dan itibaren de Avrupa Birliği’nin kararıyla uyumlu şekilde bazı ülkelere sınırlar açılmıştı.

Hafta başında Bangladeş’in başkenti Dakka’dan gelen bir uçaktaki bazı yolcularda Kovid-19’a rastlanmıştı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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