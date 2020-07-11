Erhürman: Kamuya ait alanlar kamuda kalmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyelere başlatmış olduğu ziyaretlerini sürdürüyor.

Erhürman ziyaretleri kapsamında, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’yü ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Erhürman’a bölge ile ilgili sorunları aktarırken, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile de görüşen Ana Muhalefet CTP Lideri Erhürman, geride bırakılan Covid-19 döneminde belediyenin verdiği hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Zurnacılar ve tüm belediye emekçilerine teşekkür etti.

Zurnacılar ile görüşmesinde Gazi Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı süreci hakkında bilgi de alan Erhürman, daha sonra Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ait Bedis Ormanı ve Silver Beach’i yerinde inceledi. Daha önceden bir şahsın kullanımında olan bu alanın 4’lü koalisyon hükümeti döneminde, “kamuya ait alanların kamuda kalması” anlayışıyla alınıp Yeniboğaziçi Belediyesi’ne 25 yıllığına kiralanmıştı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, ziyaretinden dolayı Erhürman’a teşekkür plaketi de takdim etti.