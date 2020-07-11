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“162 kişinin kalıntıları analiz edilmekte”

11 Temmuz 2020
Kazı çalışmaları

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 6’sı Kuzey’de 1’i Güney’de 7 ekibin kazı çalışması gerçekleştirdiğini belirterek, Antropoloji Laboratuvarı’nda ise  162 kişinin kalıntılarının analiz edilmekte olduğunu bildirdi.

Kıbrıs’ta savaş zamanında kaybolan ve akıbeti bilinmeyen kayıplar konusunda çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), kayıplar konusunda güncel durumu kamuoyuyla paylaştı.

Komiteden yapılan yazılı açıklama söyle:

“Bu hafta medyada yer alan haberler sonrasında Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), çalışmaları hakkında güncel bilgi vermeyi ve açıklama yapmayı uygun bulmuştur.

Komitenin iki toplumlu kazıları, Kovid-19 sürecinde Kıbrıs’taki geçiş noktalarındaki kısıtlamaların kaldırılmasından sonra 2 Temmuz’da yeniden başlamıştır. KŞK ayrıca Antropoloji Laboratuvarı’nın 22 Haziran 2020’de kayıp kişilerin tespitine ve analizlerine yeniden başladığını daha önce açıklamıştır.

 

6’SI Kuzey’de 1’i Güney’de yedi ekip kazı yapıyor

 

KŞK’nın kazı ekiplerinin, altısı Kuzey’de ve biri Güney’de olmak üzere yedi olası gömü yerini kazmaya devam etmektedir. 8 Temmuz’da, üç KŞK Üyesi Mağusa bölgesinde iki kazı alanını ziyaret etmişlerdir.

 

Antropoloji Laboratuvarı’nda 162 kişinin kalıntıları analiz ediliyor

 

KŞK’nın Antropoloji Laboratuvarı’nda çalışan iki toplumlu bilim insanları an itibarıyla uluslararası bilimsel standartlara bağlı kalarak 162 kişinin kalıntılarını analiz etmektedirler. 74 kişinin kalıntıları, tamamlanmamış veya parçalı oldukları ve daha gelişmiş ve uzmanlaşmış genetik analizler gerektirdiği için analiz süreci zorlu olarak ilerlemektedir. Bazı durumlarda, ilk DNA analizi başarılı sonuçlar vermemekte ve zaman alan yeni analizler gerekli olmaktadır.

Bu bağlamda, özel DNA testleri kullanılarak numunelerin analizi ancak DNA teknolojisinde ilerleme meydana geldiğinde mümkün olabileceğinden, bu karmaşık vakaların tanımlanması bazı durumlarda birkaç yıl sürebilmektedir. KŞK’da çalışma yapmakta olan bilim insanları, kayıp bir kişinin kimliğini belirlemek için aileden alınan bilgi ve referans örneklerinin eksikliği gibi zorlukların üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar.

Bu bilgiye ek olarak, KŞK’nın çıkarmış olduğu bazı kalıntılar arkeolojik kalıntı olarak nitelendirilmekte, bazıları ise KŞK’nın yetki alanının dışında bulunmaktadır.”

 


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