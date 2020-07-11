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Rusya’da 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası görüldü

11 Temmuz 2020
Rusya koronavirüs

Rusya’da son bir gün içinde 6 bin 611 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede şimdiye dek koronavirüs testi pozitif sonuç verenlerin toplam sayısı 720 bin 547’ye yükseldi.

Rusya’nın yeni koronavirüs pandemisiyle mücadele merkezinin açıklamasına göre, ülkede son bir gün içinde 6 bin 611 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylelikle Rusya’da şimdiye dek görülen koronavirüs vakalarının toplam sayısı 720 bin 547 oldu.

Yeni vakalarının çoğunun başkent Moskova (678) ve St. Petersburg’da (296) görüldüğü belirtildi.

Ülkede son bir gün içinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Rusya’dan pandeminin başından bu yana koronavirüs nedeniyle 11 bin 205 kişi hayatını kaybetti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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