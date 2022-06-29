Köpeğini 5. kattan atan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen hayvanlara zarar suçundan tutuklanan Tamunoemi Jack dün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı.

Talu, 27.06.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda kalmakta olan zanlının, sorumluluğundaki pitbul cinsi köpeği apartmanın 5’inci katındaki balkonundan aşağıya atıp ölmesine sebep olduğunu söyledi.

Polis, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, zanlının kaldığı aparman dairesinin kapısını çaldıklarını, içeride olmasına rağmen kapıyı açmadığını söyledi. Polis, akabinde mahkemeden emir alarak çilingirle birlikte zanlının ikametgâhına gittiklerini, kapıyı açtıklarını, bu kez de zanlının kendisini yatak odasına kilitlediğini söyledi.

Talu, zanlının polisin ısrarı üzerine bir süre sonra kapıyı açtığını ve gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlının sorgusunda köpekle oyun oynadığını, balkondan atıp tutarken düşürdüğünü söylediğini aktardı.

Polis, olayla ilgili köpeğin çığlıklarını duyan iki tanıktan ifade aldıklarını söyledi. Zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.