Trafik denetimleri: 19 araç trafikten men edildi

-Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 446 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 2 bin 338 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 446 araç sürücüsü rapor edildi. 19 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“374’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak ve 41’i diğer trafik suçları.”