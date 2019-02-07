Kocias ruhu…

Yunan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye’ye geldi, gitti.

Rum basını değerlendirmiş, “Erdoğan’da Herhangi Bir Değişiklik Yok”…

Neymiş, Türkiye Cumhurbaşkanı, Kıbrıs konusunda, “siyasal eşitlik” vurgusu yapmış.

Evet, doğru. Çünkü bu bugünlerde konuşulması, öne çıkarılması gereken tek konu budur.

Eşitlik, paylaşım, tam ortaklık olmayan yerde, başka bir şeyin önemi var mıdır? Hele garantinin lafı mı olur?

Çipras ise, yine arabayı atın önüne koydu, konuyu garantilere getirdi.

Aynen zamanın Dışişleri Bakanı Kocias’ın “sıfır asker, sıfır garanti” çıkışının Crans Montana’da müzakereleri bitirmesi gibi.

Diyor ki; “Kıbrıs konusunda adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyledim. Federal Kıbrıs Cumhuriyeti AB’nin normal bir üyesi olarak var olmalı. Tabii ki, geçmişte yapılan bazı hataları tekrar etmekte fayda yok. Bir ön hazırlık görüşmelerinin yapılmasını önerdim, özellikle güvenlik konusunda”.

Federal Kıbrıs vurgusu yapması, Türkiye basınında öne çıkarıldı.

Sanki “federasyon” deyince, herşey tamammış gibi.

Türkiye basını eskisi gibi değil. Kıbrıs konusunda yarım bilgiyle, üstün körü yayın yapıyorlar. Konuya hakim olduğunu iddia eden köşe yazarları da dahil.

Adamlar vazgeçtiklerini açıkça söylemiyor ki.

Federasyon diyorlar, çünkü oynanan oyunu devam ettirmenin yolu bu.

Başka bir şeyin adını koysalar, bu kadar rahat yürüyemezler.

O bakımdan, bu “federasyon” söylemleri de, Anastasiadis’in Akıncı’ya telefon edip görüşme talebi de, “iyi çocuk” rolünün bir parçası…

Ha, “Federal Kıbrıs Cumhuriyeti AB’nin normal bir üyesi olarak” derken neyi kast eder, orası belli değil. Uzlaşma olduğunda zaten kurulacak devlet AB üyesi olmayacak mıdır? Anormal üye nasıl olunur? Bunun altında bir anlam var tabii.

Gizli mesajın açılımı şu, “halihazırdaki garanti sistemi ile ‘normal’ AB ülkesi olunamaz”…

Yunan Başbakanı, müzakerelerin önündeki asıl engeli görmezden geldi ve “siyasal eşitlik” lafını da ağzına almadı.

Yunanlı gazeteci Stelyos Barberakis ziyaret öncesi BBC’ye değerlendirmesinde, “Atina’daki siyasi ve diplomatik çevreler, Çipras’ın kendi alanlarında ‘milliyetçilik yapan’ hem Kammenos’tan hem de Kocias’tan kurtulduğuna göre, dış politikadaki manevra alanını genişletme fırsatını bulacağına dikkati çekiyorlar. Bu bağlamda Başbakan Çipras’ın gerek Türkiye ilişkilerinde gerekse Kıbrıs konusunda ‘Makedonya anlaşması gibi siyasi bir cesaret gösterebileceği’ yorumları yapılıyor” diyordu.

Bu beklentinin de fazla iyimser olduğu ortaya çıktı. Şu son ziyaretten anladığımız, Çipras, Anastasiadis’in şekillendirdiği, Kocias’ın dillendirdiği politika noktasında duruyor.

Nasıl durmasın ki? Bir daha tekrarlamakta fayda var, Çipras’lı Yunanistan, güney Kıbrıs ve doğal gaz sayesinde aniden uluslararası aktör oluverdi.

Sonuçta, medya önünde konuşulanlara bakınca, Kıbrıs konusunda tarafların birbirlerini fazla zorlamadıkları görülüyor.

Türkiye’de yerel seçimler ve Yunanistan’daki Mayıs’ta yapılması muhtemel erken seçimin bunda etkisi olabilir.

Diplomatik yöntemlerle bir görüşme gerçekleşti ve bizim gördüğümüz kadarsa eğer, bunun da önümüzdeki döneme tutacağı bir ışık yok…

YERİN KULAĞI VAR

ERKEN BAŞLADIK:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartışmaya erken başladık. Görünen o ki, ilk tura çoklu bir aday ile gideceğiz. TDP, eğer aday çıkarsa Mustafa Akıncı’yı destekleyecek. CTP, UBP, DP ve YDP de kendi adaylarıyla bu yarışta olacak. HP lideri Özersay “çatı adayı” olur mu bilemem ama tartışmalar sürerken reddeden bir açıklaması yok. Sibel Siber’in aday olacağı yönünde ciddi duyumlar var. Daha şimdiden, 6-7 adaylı bir seçime gidileceğini söyleyebiliriz…

ANİDEN, “VAZGEÇTİM” DİYEBİLİR:

Rum lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı telefonla arayarak, Şubat sonu buluşmalarını istemiş. Belli ki, Haziran ayı içerisinde başlaması beklenen yeni görüşme süreci için beyin jimnastiği yapacaklar. Tarafların duruşu bu kadar net, herkesin dediği dedik iken, başlaması muhtemel yeni süreçten de olumlu bir sonuç çıkması oldukça zor… Hele de Anastasiadis’in Akıncı’nın talep etiği desentralizasyon konusunu detaylandıracağına hiç ihtimal vermem. “Ben bu formülden vazgeçtim” bile diyebilir.

ÖNCELİKLER BELİRLENDİ:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Çipras ile yaptıkları ortak basın toplantısında; “Türkiye için Kıbrıs Türkleri’nin siyasi eşitliği temel parametredir. Hangi çözüm modeli olursa olsun bu zaruret gözetilmelidir” derken, Yunanistan Başbakanı Çipras, “Kıbrıs ile ilgili olarak özellikle güvenlik konularında bir ön hazırlık görüşmelerinin yapılmasını önerdim.” şeklinde konuştu. Birisi şiyasi eşitliği, diğeri ise güvenlik konusunu öne çıkardı. Bayan Lute, bundan nasıl bir referans çıkaracak merak ederim…

EKONOMİ BAKANI ARTIK KIB-TEK’İ AĞZINA ALMASIN:

El-Sen ile Kıb-Tek yönetiminin çalışanlara ek menfaatler sağlayan toplu sözleşme doğal olarak tepkilere neden oldu. Ticaret ve Sanayi Odaları ile Otelciler Birliği’nden yapılan ortak açıklamada; “Halk ekonomik sorunlar ve yüksek elektrik faturaları altında ezilirken, Kıb-Tek’in yeni menfaatler dağıtması büyük bir sorumsuzluk örneğidir” denildi. Çalışanlar zaten kamunun en yüksek maaşını alıyor, tasarruf yapması gereken kurum, batmaya bir adım yaklaşıyor. Tuhaf olan, bu yapılanlardan bilahare bilgi sahibi olan Bakan da, pek şikayetçi görünmüyordu. Eğer onaylamadıysa, yönetim kurulunu görevden almalıydı.

ÖZEL SEKTÖRDEN NE HABER:

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı “Gelir Vergisi Yasası’ndaki hesaplama yöntemini bilmeyenler tarafından yapılan açıklamaların bilinçsizce veya siyasi amaçla yapıldığının görüldüğünü” söylüyor ve yapılan düzenlemeleri hala memur maaşları olarak izah ediyor. Ya özel sektör, ya işçi? Vergi düzenlemesiyle 250 lira artış alacağı hesaplanan bir işçi, muafiyetlerin % 17’den 10’a düşmesiyle ancak 78 lira alabildi. Bunun izahı var mı? O gariplere ayrıca hayat pahalılığı veren de yok…

BİR HIRSIZIN ANATOMİSİ:

Aslında başlık, “halimize bak” olmalı ya neyse. Adam defalarca mezarlıkta araçları soymuş, daha önce yaptığı başka hırsızlıklar da ortaya çıkmış, Kasım’da yakalanmış, kefaletle serbest kalmış. Tam 1 ay sonra Aralık’ta mahalle arasında yine aynısını yapmış, yakalanmış, yine serbest kalmış. Aradan iki ay geçmiş, bu hafta yine mezarlıkta vukuat. Mağdurlar tanıyor. Bu adamın toplum güvenliğini tehdit ettiğine karar vermek için daha ne lazım? Bunu içeride tutmayacaksın da kimi tutacaksın?…

ZİRVEDEKİLER

Mehmet Çakıcı: TKP-YG Başkanı Mehmet Çakıcı, turizm konusunda yaptıkları temaslara göre, beş yıldızlı oteller dışında kalan tüm otellerin ise batık durumda olduğunu, eko turizm alanında faaliyet gösteren tesislerin yüzde 95’nin çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyecek durumda olduğunu, butik otellerin ise çoğunun kapandığını söyledi. Tanıdığımız küçük otel sahipleri de “bittik” diyorlar da başka şey demiyorlar. Ama bizde “5 yıldızlı turizm” politikası asla değişmiyor. Destekler, teşvikler, muafiyetler, hala, doyma noktasına gelmiş olanlara.

DİPTEKİLER

Amaç Belli: Gazeteci Sefa Karahasan twitter’da; “Kıbrıs’ta görüşmeler yapan BM geçişi özel Temsilcisi Lute, Kıbrıs Türk tarafından ‘taviz istiyor’… Anastasiadis’in ikna edilmesi için ‘hem siyasi eşitlik, hem garantiler, hem de ortaya çıkarılmak istenen ortak belgede geri adımlar atılması’ gerektiği yönünde baskı yapıyor” diye yazmış. İyi de bu eğer doğruysa nereden duydu, görüşme masasında o da mı vardı? Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün br açıklama yapması şart oldu…