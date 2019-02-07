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Offroad’da yeni dönem

7 Şubat 2019

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde yapıldı. Başkan Hakan Kofalı, görev süresinin dolmasıyla başkanlığı Coşkun Bundak’a devretti

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nde 2 dönem olmak üzere 4 yıl başkanlık görevini yürüten Hakan Kofalı, ikinci döneminin sona ermesinin ardından yeniden başkanlığa talip olmadı.
Üyeleri genel kurula çağıran yönetim kurulu, tek aday olarak başkanlığa talip olan Coşkun Bundak’a destek oldular ve KKORD’de yeni dönem başladı.
Daha önce Mehmet Kurtbaş’ın yönetiminde de bulunan Coşkun Bundak üyelerin onayını almasının ardından yönetim kurulu listesini de kurulun onayına sundu.

Önümüzdeki iki yıl görev yapacak olan liste şu şekilde;

Yönetim Kurulu

Coşkun Bundak (Başkan)
Kemal Gürcan (Asbaşkan)
Münevver Gürcan (Sekreter)
Mehmet Kurtbaş (Faal Üye)
Şuayip Bakacak (Faal Üye)
Apo Çetinkurt (Faal Üye)
Çağın Kubilay (Yedek Üye)
Artan Ümit Zilci (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu

Yusuf Tosun (Başkan)
Ozan Birşen (Asil Üye)
Mehmet Topal (Asil Üye)
Cemal Çelik (Asil Üye)
Ahmet Esendağlı (Asil Üye)
Veli Esendağlı (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu

Lütfi Tosun (Başkan)
Mustafa Tosun (Asil Üye)
Mehmet Çekirge (Asil Üye)
Ahmet Esendağlı (Yedek Üye)
Burak Emingil (Yedek Üye)

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