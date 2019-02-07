Ayrıntılar açıklanmayanda gizli

Erdoğan Özbalıkçı

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile Ankara’yı 5-6 Şubat tarihlerinde ziyaret etti.

BM’in özel Temsilcisinin Kıbrıs’ta, iki liderle yaptığı yoğun görüşmelerin hemen ardından bu ziyaretin yapılmasının özel bir önemi var.

Türkiye’de , Erdoğan’a karşı yapılan 15 Temmuz darbesinden sonra, Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkiler uzun bir süreden beri askıdaydı.

Tayyip Erdoğan, darbeci askerlerin Türkiye’ye iadesini isterken, Yunanistan Yargısı bu konuda geri adım atmıyordu.

Çipras, Yunanistan yargısının bu kararından hoşnut olmadığını birçok kez seslendirmişti.

Yunanistan, içinde bulunduğu ekonomik bataklıktan kurtulmak için, Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Türkiye ise, ABD ve Batı ile bozulan ilişkilerinde, Komşusu Yunanistan ile iyi ilişkilerin faydalı olacağına inanmaktadır.

Rum tarafının tek taraflı gaz arama çalışmalarında, Amerikalı ve Batılı şirketlerin yer almasından, Türkiye gibi Yunanistan da rahatsızlık duymaktadır.

Akdeniz ve Ege’deki, kıta sahanlığı ve hangi bölgenin hangi ülkeye ait olduğu belirlenmeden, Kıbrıs’ın , Gaz arama çalışmalarında adımlar atması, Türkiye ve Yunanistan’ı da her an büyük bir çatışmanın içerisine sürükleyebilir.

Bu nedenle, gerek Türkiye, gerekse Yunanistan, Kıbrıs sorununda bir an önce BM kontrolünde bir hareketlilik ve ERKEN ÇÖZÜM istemektedir.

Çipras’ın Ankara ziyaretinde, BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS vurgusunu yapması önemli ve anlamlıdır.

Anastasiadis’in Türklerin siyasal eşitliğini istemediği , bu nedenle Federesyonu ileri sürerek çözüm zemininden uzaklaşmaya çalıştığı bir dönemde, Çipras’ın özellikle FEDERASYONU VURGULAMASI çok anlamlıdır.

Çipras’ın Türkiye ziyaretine, Yunanistan’da sağdan ve soldan çok eleştiri gelmesi de dikkat çekicidir.

Çipras, bu yeni dönemde, Makedonya sorununu , tüm muhalefetlere rağmen, hükümet ortağının ayrılması pahasına çözmeyi göze alarak, radikal kararlar alma gücüne sahip olduğunu göstermiştir.

Çipras, Türk akımı projesinin Yunanistan’dan geçmesi için de olağanüstü bir çaba göstermektedir. Türk akımı Projesinin Yunanistandan geçmesi durumunda, Yunanistan’ın ekonomik kazancı alabildiğine büyüyecektir.

Erdoğan – Çipras görüşmesinden sonra, her iki liderin vücut dili, içerde birçok şeyin pişirilip olgunlaştırıldığını göstermektedir.

Erdoğan, 1971 den beri kapalı olan Heybeliada Ruhban okulunu, Çipras’ın ziyaret edebileceğini de söyleyerek, Çipras’ı onurlandırmıştır. 1971 den beri hiçbir Yunanlı siyaset adamının giremediği bu okula, Çipras’ın girmesi,Yunanistan Başbakanı için , Yunanistan kamuoyunda önemli bir siyasi kazanımdır.

Erdoğan’ın, Batı Trakya’da Türklerin seçilmiş Müftü sorununun çözümlenmesi durumunda, Ruhban okulunu açmayı sağlayacağını söylemesi de, yakında, Müftülük ve Ruhban okulu sorunlarının çözüleceğinin işaretidir.

Tayyip Erdoğan’ın –KAZAN KAZAN – siyaseti bu dönemde, Türkiye ve Yunanistan’ın ilişkilerini düzeltmede etkili olacak bir siyasettir.

Son günlerde, Erdoğan, Suriye problemi üzerinden, bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan siyasetlerini daha yüksek sesle dillendirmektedir.

Kıbrıs konusunda, bölünme değil, Kıbrıs Türklerinin SİYASAL EŞİTLİĞİ’ne vurgu yapan Erdoğan, Çipras ile, Kıbrıs’taki taraflara, çözüm yönünde radikal adımlar attırabilir.

BM temsilcisinin, Garantör ülkelerle yeniden görüşme yapacağı, Anastasiadis ve Akıncı’nın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya getirileceği de düşünüldüğünde, Erdoğan-Çipras görüşmesinde, açıklanmayan AYRINTILARIN ele alındığı kesindir.

Kıbrıs’ta taraflara, Türkiye ve Yunanistan baskısı olmadan, Kıbrıs sorununun çözümü zaten mümkün değildir.

Haziran’a kadar, Çipras – Erdoğan görüşmesinin, Kıbrıs Sorununa etkileri açıkça ortaya çıkacaktır.