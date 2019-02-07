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Kalkanlı’da sahne devleşti

7 Şubat 2019

ÜLKEMİZ SANATÇILARINDAN ŞÖLEN HAVASI:

Kalkanlı bölgesindeki Hilkat Park’ta gerçekleştirilen “Ritimle Kırk Yıl Yıldızlar Yağmuru” organizasyonunda ülkemiz sahnelerinin sevilen birçok sanatçısı yer alarak adeta şölen havasında bir eğlenceye imza attı

Kalkanlı bölgesi geçtiğimiz hafta sonu coşku dolu bir konsere ev sahipliği yaptı. Ülkemiz müzisyenlerinden Salahi Balıkçıoğlu’nun organize ettiği “Ritimle Kırk Yıl Yıldızlar Yağmuru” etkinliğinde çok sayıda ülkemiz sanatçısı sahneye çıktı. Hilkat Park’ta yaşanan etkinliğin sunuculuğunu da yine Salahi Balıkçıoğlu yaptı.

Organizasyonda sahne alanlar arasında ülkemizin sevilen isimleri Kadir Carlos, Barış Aksoy, Belgin Ceylan Güden, Cemal Aslangazi, Menteş Inatçı, Deniz Tekin, Hakan Arap, Kuzey Tarık Altıner, Müzik Yolcuları, Tuncay Günüç, Selçuk Orakçı, İbrahim Baysal, Ercan Bilim, Oryantal Özlem Sultan ve daha nicesi yer aldı.
Şovlar ve sürprizleriyle iz bırakan organizasyonda eğlencenin tadı bir başka çıktı. Öyle ki organizasyona yoğun bir katılımın olduğu gözlemlendi.

 

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