Ocak ve Dumlupınar zirvede rahat

U21 Süper Lig ve U21 1. Lig’de ikinci devre heyecanı hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı
Okan KARADEMİR
U21 Süper Lig ve U21 1. Lig’de ikinci devre heyecanı hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı.
U21 Süper Lig’deki 8 maçta 31 gol, U21 1. Lig’de 7 maçta ise 32 gol kaydedildi.
İkinci yarının ilk haftası olan 16. hafta müsabakaları sonunda U21 Süper Lig’de Türk Ocağı, U21 1. Lig’de ise Yonpaş Dumlupınar zirvede yer aldı.
Türk Ocağı’nın zirve keyfi
U21 Süper Lig’de haftanın en önemli ve derbi maçında Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği’ni 4-3 mağlup ederek 44 puanla liderliğini sürdürdü ve rakibi ile de arasındaki puan farkını 8’e çıkarttı.
Doğan 36 puanla üçüncü sıraya gerilerken konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-0 yenen Mağusa Türk Gücü puanını 38 yapıp ikinci sıraya yerleşti.
Haftanın en farklı skorunu elde eden Yenicami, Binatlı’yı 6-0’la geçerek puanını 36’a ulaştırdı ve averajla dördüncü sırada yer aldı.
Lider Dum Dum takıldı
U21 1. Lig’de açık ara liderlik koltuğunda oturan Yonpaş Dumlupınar ikinci devrenin ilk haftasında evinde Maraş ile 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Dumlupınar 44 puanla zirvedeki yerini korudu.
Yalova deplasmanında 2-0 kazanan Mormenekşe, puanını 36 yaparak ikinci sırada yer alırken zirve ile arasındaki puan farkını 8’e indirdi. Zirve takipçiliğini yakından ilgilendiren maçta Düzkaya, Göçmenköy’ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Düzkaya rakibini geçerek 34 puanla üçüncü sıraya otururken 33 puanda kalan Göçmenköy dördüncü sıraya geriledi.
Gol Krallığı
U21 Süper Lig
Futbolcu Takımı Gol
Cevdet G.Alıcı Türk Ocağı 32
Arda E. Metin D. Türk Birliği 20
Ali Avcısoyu Türk Ocağı 16
U21 1. Lig
Futbolcu Takımı Gol
Samet Ercan Düzkaya 20
Casim Hekimoğlu Karşıyaka 15
Emrullah Yılmaz B.Bağcıl 15
16 Hafta Sonuçları
U21 Süper Lig
Yenicami 6 – 0 Binatlı
Cihangir 0 – 1 K. Kaymaklı
B.Ülkü Yurdu 2 – 3 Çetinkaya
Lefke 2 – 0 Esentepe
M.Türk Gücü 3 – 0 M.A. Yeşilova
D.Türk Birliği 3 – 4 Türk Ocağı
Girne Halk Evi 1 – 1 Gönyeli
Gençlik Gücü 5 – 0 G. Birliği
U21 1. Lig
Doğancı 0 – 3 (H) Değirmenlik
Ozanköy 1 – 3 Bostancı Bağcıl
Karşıyaka 2 – 6 Hamitköy
Mesarya 1 – 3 Yeniboğaziçi
Y. Dumlupınar 3 – 3 Maraş
Yalova 0 – 2 Mormenekşe
Göçmenköy 2 – 3 Düzkaya
Akova Vuda 4 – 0 Çanakkale
U21 Süper Lig Puan Durumu
Takım O G B M A Y AV P
1.Türk Ocağı 16 14 2 0 75 15 60 44
2.M. Türk Gücü 16 12 2 2 52 11 41 38
3.D. Türk Birliği 16 11 3 2 61 15 46 36
4.Yenicami 16 11 3 2 52 12 40 36
5.B. Ülkü Yurdu 16 9 3 4 48 27 21 30
6.K. Kaymaklı 16 8 5 3 28 14 14 29
7.Esentepe 16 7 4 5 28 30 -2 25
8.G. Gücü 16 7 1 8 44 24 20 22
9.Cihangir 16 6 4 6 23 21 2 22
10.M.A. Yeşilova 16 6 3 7 22 24 -2 21
11.Çetinkaya 16 6 1 9 39 30 9 19
12.Gönyeli 16 4 2 10 18 48 -30 14
13.Lefke 16 3 2 11 16 61 -45 11
14.G. Birliği 16 2 3 11 15 62 -47 9
15.Binatlı 16 1 1 14 12 69 -57 4
16.G. Halk Evi 16 1 1 14 11 81 -70 4
U21 1. Lig Puan Durumu
Takım O G B M A Y AV P
1.Y. Dumlupınar 16 14 2 0 65 11 54 44
2.Mormenekşe 16 12 0 4 59 18 41 36
3.Düzkaya 16 11 1 4 46 24 22 34
4.Göçmenköy 16 9 6 1 41 21 20 33
5.Maraş 16 9 3 4 38 21 17 30
6.Yeniboğaziçi 16 9 1 6 42 26 16 28
7.Karşıyaka 16 8 2 6 40 37 3 26
8.Mesarya 16 7 3 6 34 33 1 24
9.yalova 16 7 3 6 34 35 -1 24
10.B. Bağcıl 16 7 0 9 27 53 -26 21
11.Ozanköy 16 5 2 9 31 45 -14 17
12.Akova Vuda 16 5 1 10 29 48 -19 16
13.Çanakkale 16 5 0 11 23 39 -16 15
14.Hamitköy 16 4 1 11 23 55 -32 13
15.Değirmenlik 16 3 1 12 32 50 -18 10
16.Doğancı 16 0 0 16 0 48 -48 0