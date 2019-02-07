Ocak ve Dumlupınar zirvede rahat

U21 Süper Lig ve U21 1. Lig’de ikinci devre heyecanı hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı

Okan KARADEMİR

U21 Süper Lig ve U21 1. Lig’de ikinci devre heyecanı hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı.

U21 Süper Lig’deki 8 maçta 31 gol, U21 1. Lig’de 7 maçta ise 32 gol kaydedildi.

İkinci yarının ilk haftası olan 16. hafta müsabakaları sonunda U21 Süper Lig’de Türk Ocağı, U21 1. Lig’de ise Yonpaş Dumlupınar zirvede yer aldı.

Türk Ocağı’nın zirve keyfi

U21 Süper Lig’de haftanın en önemli ve derbi maçında Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği’ni 4-3 mağlup ederek 44 puanla liderliğini sürdürdü ve rakibi ile de arasındaki puan farkını 8’e çıkarttı.

Doğan 36 puanla üçüncü sıraya gerilerken konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-0 yenen Mağusa Türk Gücü puanını 38 yapıp ikinci sıraya yerleşti.

Haftanın en farklı skorunu elde eden Yenicami, Binatlı’yı 6-0’la geçerek puanını 36’a ulaştırdı ve averajla dördüncü sırada yer aldı.

Lider Dum Dum takıldı

U21 1. Lig’de açık ara liderlik koltuğunda oturan Yonpaş Dumlupınar ikinci devrenin ilk haftasında evinde Maraş ile 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Dumlupınar 44 puanla zirvedeki yerini korudu.

Yalova deplasmanında 2-0 kazanan Mormenekşe, puanını 36 yaparak ikinci sırada yer alırken zirve ile arasındaki puan farkını 8’e indirdi. Zirve takipçiliğini yakından ilgilendiren maçta Düzkaya, Göçmenköy’ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Düzkaya rakibini geçerek 34 puanla üçüncü sıraya otururken 33 puanda kalan Göçmenköy dördüncü sıraya geriledi.

Gol Krallığı

U21 Süper Lig

Futbolcu Takımı Gol

Cevdet G.Alıcı Türk Ocağı 32

Arda E. Metin D. Türk Birliği 20

Ali Avcısoyu Türk Ocağı 16

U21 1. Lig

Futbolcu Takımı Gol

Samet Ercan Düzkaya 20

Casim Hekimoğlu Karşıyaka 15

Emrullah Yılmaz B.Bağcıl 15

16 Hafta Sonuçları

U21 Süper Lig

Yenicami 6 – 0 Binatlı

Cihangir 0 – 1 K. Kaymaklı

B.Ülkü Yurdu 2 – 3 Çetinkaya

Lefke 2 – 0 Esentepe

M.Türk Gücü 3 – 0 M.A. Yeşilova

D.Türk Birliği 3 – 4 Türk Ocağı

Girne Halk Evi 1 – 1 Gönyeli

Gençlik Gücü 5 – 0 G. Birliği

U21 1. Lig

Doğancı 0 – 3 (H) Değirmenlik

Ozanköy 1 – 3 Bostancı Bağcıl

Karşıyaka 2 – 6 Hamitköy

Mesarya 1 – 3 Yeniboğaziçi

Y. Dumlupınar 3 – 3 Maraş

Yalova 0 – 2 Mormenekşe

Göçmenköy 2 – 3 Düzkaya

Akova Vuda 4 – 0 Çanakkale

U21 Süper Lig Puan Durumu

Takım O G B M A Y AV P

1.Türk Ocağı 16 14 2 0 75 15 60 44

2.M. Türk Gücü 16 12 2 2 52 11 41 38

3.D. Türk Birliği 16 11 3 2 61 15 46 36

4.Yenicami 16 11 3 2 52 12 40 36

5.B. Ülkü Yurdu 16 9 3 4 48 27 21 30

6.K. Kaymaklı 16 8 5 3 28 14 14 29

7.Esentepe 16 7 4 5 28 30 -2 25

8.G. Gücü 16 7 1 8 44 24 20 22

9.Cihangir 16 6 4 6 23 21 2 22

10.M.A. Yeşilova 16 6 3 7 22 24 -2 21

11.Çetinkaya 16 6 1 9 39 30 9 19

12.Gönyeli 16 4 2 10 18 48 -30 14

13.Lefke 16 3 2 11 16 61 -45 11

14.G. Birliği 16 2 3 11 15 62 -47 9

15.Binatlı 16 1 1 14 12 69 -57 4

16.G. Halk Evi 16 1 1 14 11 81 -70 4

U21 1. Lig Puan Durumu

Takım O G B M A Y AV P

1.Y. Dumlupınar 16 14 2 0 65 11 54 44

2.Mormenekşe 16 12 0 4 59 18 41 36

3.Düzkaya 16 11 1 4 46 24 22 34

4.Göçmenköy 16 9 6 1 41 21 20 33

5.Maraş 16 9 3 4 38 21 17 30

6.Yeniboğaziçi 16 9 1 6 42 26 16 28

7.Karşıyaka 16 8 2 6 40 37 3 26

8.Mesarya 16 7 3 6 34 33 1 24

9.yalova 16 7 3 6 34 35 -1 24

10.B. Bağcıl 16 7 0 9 27 53 -26 21

11.Ozanköy 16 5 2 9 31 45 -14 17

12.Akova Vuda 16 5 1 10 29 48 -19 16

13.Çanakkale 16 5 0 11 23 39 -16 15

14.Hamitköy 16 4 1 11 23 55 -32 13

15.Değirmenlik 16 3 1 12 32 50 -18 10

16.Doğancı 16 0 0 16 0 48 -48 0