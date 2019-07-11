Kıbrıs’ta cep telefonları karşılıklı çalışmaya başladı… KKTC ve GKRY arasında cep telefonları karşılıklı olarak çalışmaya başladı. İlk görüşme saat 12: 45’te Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis arasında gerçekleşti. Spehar iki lideri bu adımdan ötürü tebrik etti..

BM tarafından yapılan açıklamaya göre, cep Telefonlarıyla yapılan ilk görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, Kıbrıs sorunu ve olası yeni güven yaratıcı önlemleri ele almak üzere en erken zamanda bira raya gelme konusunu da ele aldı.