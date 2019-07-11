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Güney’de cep telefonu kullanım tarifesi açıklandı

11 Temmuz 2019

Güney Kıbrıs’ta cep telefonu kullanım tarifesi açıklandı… Güney ve kuzeyde GSM şirketlerinin birleşmesi ile yapılacak görüşmelerde roaming işleyecek.

Turkcell hatları ile Güney’de roaming açarak yapılacak görüşmelerin dakikası 4.00 TL olarak belirlendi.

GÜNEY KIBRIS’TA KULLANIM ÜCRETLERİ

 KULLANIM ÜCRET
 Güney Kıbrıs, KKTC ve Türkiye yönüne Arama 4 TL/Dakika
 Yurt Dışını Arama 13 TL/Dakika
 Tüm Gelen Aramalar 2.5 TL/Dakika
 Her Yöne SMS 1.5 TL/Adet

 

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