Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL‘de Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha büyük faiz indirimi beklentilerini canlandıran açıklamaları sonrası aşağı yönlü hareket sürüyor.

Dün güne 5,73 civarından başlayan dolar/TL Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TCMB’ye yönelik açıklamaları ardından 5,75’in üzerini görse de Fed’den gelen açıklamalarla birlikte yönünü aşağı çevirdi.

Dün yüzde 1 azalışla 5,6761’den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,67 civarında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,40 seviyesinde yer alıyor.

Powell dün kongreye yaptığı konuşmada ABD ekonomisinin beklentilerin altında gelen imalat verisi, zayıf enflasyon ve devam eden ticaret savaşı nedeniyle tehdit altında olmaya devam ettiğini, Fed’in ABD’de ekonomik büyümeyi sürdürmek için “uygun şekilde” adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD’de geçen hafta açıklanan tarımdışı istihdam verisi Fed’in faizleri 50 baz puan düşüreceğine beklentilerini azaltmıştı. Piyasalar 25 baz puanlık faiz indirimini daha olası bir seçenek olarak görüyorlardı. Ancak Powell’ın dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin temkinli açıklamaları Fed’in 30-31 Temmuz tarihlerinde yapacağı toplantıda daha büyük çaplı faiz indirimine gideceği beklentilerini yeniden canlandırdı.

Uzmanlar, küresel piyasalarda değer kaybeden doların gelişmekte olan ülke varlıkları için pozitif olduğunu belirterek, yurt dışında ve yurt içinde başlaması beklenen faiz indirimlerinin de özellikle banka pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD’de enflasyon başta olmak üzere veri akışı ile Fed Başkanı Powell’ın bugünkü konuşmasının takip edileceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.700 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.