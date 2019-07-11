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Sol Hareket: Görüşmeler Crans Montana’da kaldığı yerden başlamalı

11 Temmuz 2019

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs çevresinde süregelen gerginliğin çatışma ve savaş riskini her geçen gün arttırdığını savunarak, çatışma ve savaş riskini bertaraf etmek için müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ve BM Genel Sekreteri Guterres’in çizdiği çerçeve temelinde bir an önce başlamasının şart olduğunu kaydetti.

Korkmazhan, BM Genel Sekreteri Guterres’in son raporunda tarafları tansiyonu düşürmek ve müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamak için iki katı çaba harcamaya çağırdığını hatırlatarak, tüm tarafları gerginlik ve tansiyonu yükseltme çabalarına son vererek diplomasi ve diyaloğa yönelmeye çağırdı.

Korkmazhan, Kıbrıs’ta doğal gaz konusunun, kapsamlı çözüm yönünde bir katalizör olarak kullanma ve tüm “Kıbrıslıların” çıkarları ile bölgesel barış yönünde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Kıbrıs ve bölgenin tüm silah ve askerlerden arındırılmasını ve askersizleştirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

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