Kıbrıs

Akıncı ve Tatar protokol ile ilgili görüş alışverişinde bulundu

11 Temmuz 2019

Akıncı ve Tatar protokol ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümete; “mültecilerle ilişkili konunun insani boyutlarına verilmesi gereken önem konusundaki hassasiyetlerini” aktardı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığında, 15 günde bir yapılan rutin görüşme çerçevesindeki toplantıda, hükümetin Türkiye ile yürüttüğü ekonomik protokol çalışmalarının son durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda; mültecilerle ilişkili konunun insani boyutlarına verilmesi gereken önem konusunda da hassasiyetlerini aktardı, ayrıca, hükümetin çeşitli bakanlıkları arasında bu konularda daha iyi bir koordinasyonun sağlanması hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanının Başbakanla toplantısında diğer güncel konulara ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

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