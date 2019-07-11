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AB, Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor

11 Temmuz 2019
AB-Türkiye

Reuters haber ajansı, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarını “yasa dışı” olarak niteleyen Avrupa Birliği’nin (AB), Ankara’ya yaptırımlar uygulanmasına yönelik bir açıklama yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Reuters’ın aktardığı AB açıklama taslağına göre, Türkiye ile AB arasında yürütülen Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakereleri durdurulacak.

Türkiye ile üst düzey temaslar askıya alınacak.

AB Konseyi, birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’ndan, Türkiye’ye aktarılan üyelik öncesi AB fonlarını 2020 yılından itibaren azaltmasını talep edecek.

Ajansa konuşan bir AB diplomatı, “yasa dışı sondaj” faaliyetlerine karışan kişilere yönelik yaptırımlar hedeflendiğini söyledi ve ekledi:

“Hassas bir denge tutturmaya çalışıyoruz çünkü göç, NATO ve terörle mücadelede Türkiye’nin işbirliğine ihtiyacımız var.

“Bazı üye ülkeler Türkiye’den geçen enerji nakil hatlarına muhtaç, bu yüzden adımlarımızı dikkatli hesaplıyoruz. Daha geniş ekonomik yaptırımlar beklemeyein.”

Brüksel 4,4 milyar euro fon ayırmıştı

AB Türkiye’ye 2014-2020 dönemi için 4,4 milyar euro fon ayırmıştı.

Bu fonlarla desteklenen alanların bir kısmı şöyle: Demokrasi, yönetişim, hukukun üstünlüğü, temel haklar, çevre, iklim, ulaşım, enerji, rekabetçilik, inovasyon, eğitim, istihdam, sosyal politikalar, tarım, kırsal gelişim, bölgesel ve yerel işbirliği.

Bunların yanı sıra AB Avrupa Yatırım Bankası’nın da Türkiye’ye kredi vermeyi, özellikle de Türk tahvillerine yatırım yapma uygulamasını gözden geçirmesini talep edecek.

Reuters’a göre taslak metinde Türkiye’nin sondajlara devam etmesi durumunda AB’nin daha kısıtlayıcı önlemler alabileceği de aktarılıyor.

Ajans, Bu akşam Brüksel’de görüşülecek taslak metnin Pazartesi günkü AB Dışişleri Bakanları toplantısından sonra açıklanmasının hedeflendiğini bildirdi.

AB, üyesi olan ve Türkiye’nin tanımadığı Kıbrıs Cumhuriyeti’ni adanın tamamında egemen devlet olarak görüyor ve Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs ile yaptığı münhasır bölge anlaşmasını da bu nedenle tanımıyor.

Türkiye son dönemde Kıbrıs açıklarına iki doğalgaz arama gemisi göndermişti.

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