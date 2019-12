Kıbrıs Developments projeleri, bir kez daha Türkiye’de “Premium Proje” ünvanını elde etti

Kıbrıs Developments, Natura ve Gave projeleri ile Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul yarışması “Sign of the City Awards 2019”da 3 dalda finale kalarak “Premium Proje” ünvanını elde etti.

Natura, devam eden projelerde “En İyi Konut” ve “En İyi Pazarlama Kampanyası” kategorilerinde, Gave ise “En İyi Sosyo Kültürel Yapı” kategorisinde Türkiye’nin dev projeleri ile birlikte finalde yarıştı.

Blue Way Group’un ödüllü markası Kıbrıs Developments, Alsancak’ta hayata geçirdiği projelerle Türkiye’de gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması olan ve Hürriyet’in öncülüğünde bu yıl altıncısı gerçekleştirilen “Sign of the City Awards’da (SotCA)” 3 kategoride finale kaldı. Kıbrıs Developments son 4 yıldır üst üste katıldığı SotCA’da projelerinin kalitesini tescillemeye devam ediyor. Kapsamlı bir başvuru ve değerlendirme süreci sonrasında, devam eden projelerde Natura projesi ile “En İyi Konut” ve “En İyi Pazarlama Kampanyası” kategorilerinde, Gave projesi ile ise “En İyi Sosyo Kültürel Yapı” kategorisinde Türkiye’nin devleri ile birlikte finale kalarak tüm bu kategorilerde “Premium Proje” ünvanını elde etti. Gave ayrıca, bu yıl KKTC Emlak Ödülleri’nde de aynı dalda Platinum ödül almıştı.

Bugüne kadar hayata geçirdiği marka projeler ile gayrimenkul sektörünün en itibarlı kurumlarından biri olan ve gerek ulusal, gerekse uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan Kıbrıs Developments’in Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, son 4 yıldır Sign of the City Ödüllerine başvurduklarını, tümünde finale kalıp Premium Proje ünvanı elde ettiklerini, 2016 yılında Jüri Özel Ödülü’nü, 2018’de ise büyük ödüllerden “En Yeşil Bina” ödülünü kazandıklarını belirterek, “2019 sektör açısından olumsuz bir yıldı ve böyle bir dönemde bile iki yeni proje açıp istikrarlı büyüme ve ödüllü proje yaratma misyonumuzdan vazgeçmedik. Kıbrıs Developments olarak bir kez daha ülkemizi ve sektörümüzü temsil etmenin gururunu ve mutluğunu yaşıyoruz” dedi.

Harper Özbirim ayrıca inşaat ve gayrimenkul sektörünün oldukça gelişmiş bir düzeyde olan Türkiye’de projelerini yarıştırmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek “Böylesi prestijli yarışmalara başvurmayı kendimize bir görev olarak alıyor, bu vesile ile hem sektör, hem de kendimiz ile yarışıp kalite çıtasını sürekli yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kıbrıs Developments’in prestij projeleri Kıbrıs Town Houses ile Natura’nın kesişim noktasında konumlandırılan ve 2019 yılı başında kapılarını açması ile popüler mekanlardan biri haline gelen Gave’nin hikayesini anlatan Harper Özbirim şunları söyledi: “Kıbrıs’ta kahvehaneler, gerek mimari yapıları, gerekse ekipmanları ile yarattıkları kültür bakımından, toplumda önemli bir değer olarak kabul görmüştür. Zaman içerisinde sosyal ve toplumsal şartların değişmesiyle, kahvehanelere olan rağbet düşmüş ve bu mekanlar kıraathanelere dönüşmüştür. Yitirdiğimiz ve özlemle andığımız bu değerler karşısında; 1940’lı yıllarda yaygınlaşan ve modernleşmeyle birlikte tükenen kahvehane kültürümüzü yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Gave’de tarihimizden gelen değerler korunarak yeniden yorumlandı. Kıbrıs Developments olarak Gave ile yeni nesillere kucaklayıcı, paylaşımcı ve hoşgörülü kahvehane kültürünü modernleştirerek sunuyoruz”.

İnşaat sektöründe 35 yıllık tecrübesi olan Kıbrıs Developments’in yapı kalitesi ve içerisinde barındırdığı olanaklarla birlikte bugüne kadar yapmış olduğu en nitelikli proje olan Natura, Alsancak Park’a komşu olması nedeniyle ismini doğadan alıyor. Natura’nın eşsiz mimarisi, iç mekanların anatomisi, Beşparmak Dağları’ndaki kayaların renk tonlarının cephelerde kullanılması, açık alanları ve pergolaları ile oluşturulmuş tüm hikayeleri, altın kumlu plajlara yürüme mesafesindeki yakınlığıyla Kıbrıs’ın özüyle organik bir bağa sahip olması projeyi daha da özel ve anlamlı yapıyor. Natura projesinde, 8’i müstakil villa, 60 tanesi de yarı müstakil daire olmak üzere toplamda 68 konut bulunuyor. Türkiye İş Bankası natamam konut kredisi ile desteklenen ve halihazırda yüzde 65’i satılmış olan Natura projesinde, tek yatak odalıdan 3 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatiflerin yanı sıra, iç mekan tasarımlarında Modern, Akdeniz ve Nordik esintilere sahip 3 farklı yaklaşım seçeneği de mevcut.