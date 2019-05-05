KÂBUS GERİ DÖNDÜ

Havalar ısındı, Lefkoşalıların sivrisinek kâbusu da başladı. Başkentte özellikle gölet ve derelerin bulunduğu Ortaköy, Marmara ve Taşkınköy bölgesi, daha şimdiden sivrisinek istilasına uğradı

İSYAN BAŞLADI: Kulağımızın dibinde vızıldayarak uykumuzu kaçıran, fırsat buldukça da kanımızı emen ezeli düşmanlarımız sivrisinekler, havaların ısınması ile birlikte varlığını da hissettirmeye başladı. Lefkoşa’nın birçok bölgesinde yoğun olarak görülen uçan haşereler, vatandaşı şimdiden isyan ettirdi

SULAK YERLER: Birçok böcek türü gibi sivrisinekler de yumurtlayarak çoğalıyor ve bu yumurtalar gelişebilmek için sulak yerlere ihtiyaç duyuyor. Hal böyleyken sivrisineklerin en yoğun görüldüğü bölgeler de gölet, dere, bataklık ve atık suların bulundu yerler oluyor

HATALIK TAŞIYICILARI: Sivrisinek ısırığı, deride enfeksiyonlara ve iltihaplanmalara neden olabiliyor. Sivrisineğin deri üzerindeki tahribatı sadece buzdağının görünen kısmı. Bu uçan haşereler, ayrıca hastalık taşıyıcıları. Bataklık ve çirkefin bebekleri sivrisinekler, taşıdıkları parazitlerle sarıhumma, sıtma ve fil hastalıklarını insana bulaştırabiliyor

“BİYOLOJİK MÜCADELE”: Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten: Sivrisinekle mücadelede, biyolojik mücadele uygulanmalıdır. Kimyasal mücadele tercih edilip, havaya kanserojen kimyasallar püskürtmek insan, hayvan ve çevre sağlığı için de son derece zararlı. Ayrıca dönemsel mücadele kalıcı bir çözüm değildir

Duygu ALAN

Başkent Lefkoşa’da, yaz aylarında vatandaşın kâbusu haline dönüşen sivrisinekler iğnelerini bilemeye başladı.

Kentin birçok bölgesinde yoğun olarak görülen sivrisinekler, özellikle gölet ve derelerin bulunduğu Ortaköy, Marmara ve Taşkınköy bölgesini, şimdiden istila etti. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için uykusuz geceler de başladı.

Ortaköy, Marmara ve Taşkınköy ikamet eden bazı vatandaşlar, belediyeye, derelerin temizlenip ilaçlanması ve günlük sokak ilaçlamalarının bir an önce başlatılması çağrısı yaptı.

Çekilmez oldu

Yaz mevsiminin başlaması ile birlikte artan sivrisinekler, Lefkoşa’da yaşayan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sivrisineklerin sayıca oldukça fazla olduğundan yakınan vatandaşlar, geceleri uyku uyuyamadıklarını söyledi.

Sivrisinek ısırmalarının ardından kaşınan bölgelerin yara bere içerisinde kaldığını kaydeden vatandaşlar, birçok çocuğun da sivrisineklerin taşıdığı mikrobu kaptığını bu nedenle hastalandığını ifade etti.

Sivrisinek sorunu nedeni ile yaşamın çekilmez hale geldiğini söyleyen halk, yetkililerin bir an önce harekete geçerek bölgedeki sorunlara çözüm üretmesini istedi.

Sarpten: Kanserojen kimyasallar çözüm değil

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, sivrisinekle mücadelede, biyolojik mücadele yerine kimyasal mücadele tercih edilip, havaya kanserojen kimyasallar püskürtülerek sivrisinek sorununun çözülemeyeceğini söyledi, bu kimyasalların insan, hayvan ve çevre sağlığı için de son derece zararlı olduğunu vurguladı.

“Dönemsel mücadele yetersiz”

Hasan Sarpten, gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse bazı belediyelerin sivrisinek ile mücadele çalışmalarını başlattığını ifade etti.

Sarten, sivrisinek ile mücadelenin dönemsel olarak yürütülmesinin kalıcı bir çözüm üretmekte sağlıklı bir yöntem olmadığını da sözlerine ekledi.