İşsizlik ödeneği alanlar için duyuru

Sosyal Sigortalar Dairesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İşsizlik Ödeneği almakta olan sigortalıların daire gidip imza atmaması istendi.

Yapılan açıklamada “durumdaki sigortalılarmızın işsizlik menfaatleri , banka hesapları üzerinden ödenmeye devam edecektir.” denildi.

İşte o açıklama;

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesinden işsizlik ödeneği almakta olan sigortalılarımızın ödeneklerinin devam edebilmesi için haftada en az bir defa Dairemize gelerek imza atma uygulamasına 15 Nisan 2020 tarihine kadar son verilmişti. Bu süre 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığından, işsizlik ödeneği almakta olan sigortalıların imza için Dairemize gelmemeleri rica olunur. Bu durumdaki sigortalılarmızın işsizlik menfaatleri , banka hesapları üzerinden ödenmeye devam edecektir.”