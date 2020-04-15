KTTO: Hükümet, özel sektöre maaş desteği tüzüğü’nü yeniden şekillendirmeli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), bu zor günlerde çalışanları desteklemenin başlıca görev olduğuna işaret ederek, hükümete, Covid-19 salgın tehlikesi nedeniyle özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesini öngören tüzük değişikliğini, yeniden şekillendirmesi gerektiği konusunda ısrar edeceğini duyurdu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin hazırladığı bu tüzükle, maaş desteğine hak kazanacak olanların kapsamının alabildiğine daraltıldığı görüşü ifade edilerek, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, maaş desteğinin, iş yerlerinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın kayıtlı bütün özel sektör çalışanlarına verilmesi gerektiğine ilişkin görüşünü hükümet ve kamuoyu ile daha önce paylaşmıştı; bu görüşünde ısrar etmektedir” denildi.

Bu desteğin kapsamı konusunda hükümet tarafından getirilen kısıtlamaların adaletsizlikler içerdiği, ailelerin salgına karşı mücadelenin gerektirdiği harcamaları yapamaması gibi vahim bir sonuç da doğuracağı görüşünü savunan Ticaret Odası, bu kısıtlamaları büyük bir üzüntü ile karşıladıklarını ve kabul etmediklerini belirtti.

“Bakanlar kurulu, kapattırdığı iş yerlerinin çalışanlarına maaş desteği verecekse, tümüne vermek zorunda”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tüzük, işletmelerimizi açık ve kapalı olarak ayırmakla kalmamış, hükümet kararı ile kapatılmış bulunan iş yerlerinin çalışanları arasında da ayrıma gitmiştir. Çalışanlar, çalıştıkları iş yerinden bağımsız olarak çeşitli haklara sahip olan, ailelerine ve topluma karşı yükümlülükleri olan kişilerdir. Bakanlar Kurulu, kapattırdığı iş yerlerinin çalışanlarına maaş desteği verecekse, tümüne vermek zorundadır. Onlar arasında yapılacak ayrımlar için mantıklı bir gerekçe bulmaya çalışmak bile abesle iştigaldir. Bu ayrımlar da tarafımızdan kabul edilmemiştir ve edilmeyecektir.

Hükümet, çalışanlara maaş desteği verilmesi için işverenleri bazı yükümlülükler altına sokmaya çalışmakla da büyük bir yanlışa imza atmıştır. İşverenler, iş yerlerini ve çalışanlarını olanakları ölçüsünde korumak ve kendi özgül koşullarının gerektirdiği kararları almakla yükümlüdürler. Çalışanlara verilecek destek, işverenlerin kararlarını tahakküm altına almaya veya onları taahhüt altına sokmaya hak kazandırmaz. İlgili tüzüğün bu anlamdaki hükümleri hem hukuksuz, hem de kabul edilmezdir.”

“Hükümet, sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığı yasalarının yüklediği sorumlulukları bir tamam yerine getirmekle yükümlü”

KTTO, hükümetin, Sosyal Sigortalar Yasası ile İhtiyat Sandığı Yasası’nın kendisine yüklediği sorumlulukları bir tamam yerine getirmekle yükümlü olduğunu; maaş desteğinin, hükümetin bu yasalardan kaynaklanan bu sorumluluklarının ertelenmesini veya geçersiz sayılmasını da gerektirmediğini savunduğu yazılı açıklamasında şunları da ifade etti:

”Hükümetin bu sorumluluklardan kaçınmak için atmaya hazırlandığı adımlar da tarafımızdan kabul edilmeyecektir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu zor günlerde çalışanları desteklemenin başlıca görev olduğunun altını ısrarla çizerken, hükümete, özel sektör çalışanlarına maaş desteği verilmesini öngören tüzük değişikliğini bu görüşler ışığında yeniden şekillendirmesi gerektiği konusunda ısrar edecektir.”