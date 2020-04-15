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‘Ledra Palace otel ortak pandemi hastanesi olsun’ çağrısı

15 Nisan 2020

Bağımsızlık İttifakı, ara bölgedeki  Ledra Palace Oteli’nin ortak pandemi hastanesi olarak kullanılması çağrısında bulundu.

Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum Kesiminden Koronavirüs mücadelesi için tıbbi malzeme kabul edilmesinin, “iki taraf arasındaki iyi ilişkilere vesile olması niyetiyle yapılmış” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “İttifakımız tarafların gerçekten böyle bir niyeti varsa korona virüs salgınından muzdarip olan hastalar için Ledra Palace Otelini iki tarafın da  ortak hastane olarak kullanımına açmaları için çağrı yapmaktadır” denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “bu gibi girişimlerde hükümetin bilgi ve onayını alması” yönünde çağrı da yapıldı.



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