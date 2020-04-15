Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 55 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamaya göre geçtiğimiz 24 saatte 2 kişi uyuşturucudan 55 kişi de sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı. Polis Basın Subaylığının yaptığı açıklama şöyle;

“14.04.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Haspolat’ta devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından S.G.(E-35)’nin kullanımında bulunan araç kontrol maksatlı durdurularak söz konusu şahıs ve aynı araçta yolcu olarak bulunan A.U.R.(E-30)’nin şüpheli hareketleri üzerine bahse konu araçta yapılan aramada; yaklaşık 1.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Sokağa çıkma yasağına ihlal ve yasal emirlere riayetsizlik

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 46 kişinin kısmi, 9 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 55 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”