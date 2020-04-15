Maske isyanı

HAVADİS-ÖZEL

Günlerce eczanelerde maske bulamayan vatandaş, kumaş maskelerin piyasaya sürülmesi ile rahatladı derken bu kez de eczanelerde şu dönemde satışta olan kumaş maskelerin kalitesi ve fiyatı tartışma konusu oldu.

Havadis’e ulaşan çok sayıda vatandaş, kumaş maskelerin eczanelerde 6 TL ile 6.5 TL arasında satıldığını ve bu maskelerin hem çok ince hem de kumaşının “kalitesiz” olduğundan şikayet etti.

Vatandaş, “Eczanelerde satılan yıkanabilir kumaş maskeler oldukça ince bir bez parçasından üretilmiş olup hem güven vermemekte hem de içinde bulunduğumuz bu dönemde birçoğunun kesesine uygun olmayan ücretlere satılmaktadır. Kumaş maskelerin kalitesizliği eczanelere olan güvenimizi de kaybetmemize neden olmuştur” diye konuştu.

Vatandaşlar, ayrıca eczanelerden satın alınan kumaş maskelerin üzerinde, üretim yeri ve hangi standartlara göre üretildiğine ilişkin bir ibare bulunmadığını, hatta bazı eczanelerde bu maskelerin ambalajının bile olmadığını kaydetti.

Kumaş maskelerin koruyucu olmadığı endişesini taşıyan vatandaşlar, eczaneler kanalı ile piyasaya sürülen bu kumaş maskelerin uzmanlar tarafından denetlenmesini istedi.