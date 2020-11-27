Iron Man, Hulk’ı nasıl yenebildi?

Yenilmezler’in en kuvvetlisi olmasına rağmen Hulk (Mark Ruffalo) Yenilmezler: Ultron Çağı’nda (Avengers: Age of Ultron) Iron Man’i (Robert Downey Jr) alt edememişti. Bu, Yeşil Dev’in Marvel Sinematik Evreni’nde (MSE) aldığı nadir mağlubiyetlerdendi. Ayrıca başka bir MSE karakterine teke tek bir dövüşte yenildiği ilk seferdi.

Marvel çizgi romanlarında sıklıkla “en güçlüsü” atfında bulunulan Hulk, içinde bulunduğu dezavantajlı durumlardan da sıyrılma konusunda da nam salmış durumda.

Ancak Iron Man, Hulkbuster adlı Hulk’ı mağlup etmek için tasarlanan zırhla bu Yeşil Dev’in karşısına çıkınca o esnada inanılmaz bir öfke nöbeti geçiren Hulk’a kafa tutabildi.

Screen Rant’te bu konuda bir açıklama yer alıyor. Filmde ikili dövüşürken bir binaya çakılıp üzerlerine yıkılmasına neden oldukları sırada üstünlük Hulk’taydı. Daha sonra yıkıntılardan çıkan Hulk nefes nefese kalmış, hemen ardından da yüzüne Iron Man’in yumruğunu yemişti.

Iron Man’in Hulk’ı alt etmesini sağlayan, işte bu ani saldırıydı. Bunun Hulk’ı niye devirdiği düşünülmeden önce Hulk’ın gücünün tek bir duygudan beslendiğini hatırlatmakta fayda var: Öfke.

Öfkenin güdülediği Hulk, binanın çöküp çatışmanın akışını tamamen sekteye uğratmasına kadar Iron Man’i pataklamakla meşguldü. Ancak Iron Man ona vurmadan hemen önce Hulk, bir anlığına mantıklı düşünür duruma gelmişti.

Bu da Hulk’ın o an öfkesini unutmuş olduğu anlamına geliyor. Iron Man, olaylardaki bu ani değişimi avantaja çevirebildiği için kazanmıştı.

Karşılaşmada Stark’ın üstünlük sağladığı bir an vardı ama bunun sağladığı tek şey Hulk’ı olduğundan da daha öfkelendirmekti. Bunun ardından avantaj Hulk’a geçmiş, karakter Iron Man’in Hulksavar zırhını epey paralayan güçlü ve öfkeli darbeler indirmişti.

Eğer çatışma bölünmeden devam edebilmiş olsaydı Hulk, Iron Man’e muhtemelen şimdiye kadar gördüğü en büyük dayağı atardı.