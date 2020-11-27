Ersin Tatar, Bağımsız Şoför Okulları Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Burada gerçekleştirdiği konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hükümetin kurulmasının bu kadar zaman alması elbette herkesi biraz rahatsız etmiştir, üzmüştür. Ben inanıyorum ve temenni ediyorum ki en kısa zamanda hükümetin kurulması ve gerekli kararların üretilip mağduriyetlerin olmaması en büyük temennimdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ilgili partilerin gereğini yaparak bir an önce hükümeti kuracağına inanç belirtti.

Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nin, yıllardan beridir dinamik olan sektörlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek on binlerce kişinin şoför okulları sayesinde ehliyet aldığını belirterek şoför okullarını yoğun çalışmaları nedeniyle kutladı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, pandemiye rağmen, tüm sıkıntılara rağmen yoluna devam etmektedir. Sizin çalıştığınız sektörde de önemli gelişmeler oluyor. Bunu görüyoruz… Rekabet de var, her şeye rağmen araç sayısında artış da var” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar,

Alsancak ve Lefkoşa çevre yollarıyla İskele-Karpaz yollarının yakında biteceğinin altını çizdi.

Konuşmasının devamında ulaşımın etkili bir şekilde sağlanacağı ortamın oluştuğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, “Bütün bunlar, daha fazla araç, daha fazla ehliyet ve sizlerin de yoğunluğu anlamındadır” dedi

Pandeminin bir an önce son bulması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, en erken zamanda normal hayata dönülmesi umudunu dile getirerek “O zaman sizlerin işleri de çok daha iyi olacak düşüncesi içerisindeyim. Dolayısıyla, çok karamsar olmamak ve umutlu olmak lazım” şeklinde konuştu.

Şoför okullarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, sektörde yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda atılacak adımların takipçisi olacağına dikkat çekti.