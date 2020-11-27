Hayvanlar gibi spontane davranışlar gösterebilen yapay zeka geliştirildi

Bilim insanları, hayvanların spontane faaliyetlerini yeniden yaratabilen yapay zeka geliştiriyor.

Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacılar, robotların davranışlarını içgüdüsel değişikliklere dayanıyormuş gibi özerk biçimde değiştirmelerini sağlamak için bir sinir ağını (beyni taklit eden bir bilgisayar programı) kullandı.

Araştırmanın yazarlarından, uygulamalı matematikçi Kohei Nakajima, “Temel olarak çalışmamız, kaotik dinamiklerden faydalanarak spontane davranış değişimini nasıl tasarlayacağımızla ilgili” dedi.

Bu kaotik dinamikler bir sistemin, basmakalıp modeller arasında hızlı fakat belirleyici bir şekilde geçiş yapabilmesi anlamına geliyor, tıpkı yürüme ve koşma arasında hızla değişen eylemler gibi.

Robotikçiler bunu daha önce kasları temsil eden yüzlerce motorlu bir sistemi simüle ederek başarmaya çalışmıştı ve motorların her biri, motor nöronlar gibi davranan kaotik bir osilatöre bağlıydı.

Sistem daha sonra emekleme veya yuvarlanma gibi basmakalıp davranışlar arasında geçiş yaparak, bu kaotik eylemlere benzer hareketleri yeniden üretebiliyordu.

Bunu takiben bilim insanları daha düşük seviyeli aktiviteleri kontrol etmek için daha gelişmiş bir sinir ağı kullanan bir sistem geliştirmeye çalıştı fakat algoritmayı geliştirmek için gereken süre çok uzundu. Bu nedenle yeni çalışma hiyerarşik bir tasarım değil, makine öğrenimi çerçevesinde çalışan üç aşamalı bir yöntem kullandı.

Araştırmacılar birkaç olası davranış tanımladı ve sinir ağını komutlar doğrultusunda, bu davranışlara göre hareket etmesi için eğitti. Böylece ağ daha bu davranışlar arasında belirli bir sırayla geçiş yapacaktı. Ve nihayetinde davranışlar arasında kaotik bir şekilde geçiş yapabilecek bir sistem tasarlandı.

Nakajima “Nihai amacımız bir şekilde hayvan benzeri eylemleri gerçekleştirebilmek. Zira hayvanlarda spontanelik vardır” dedi.

Öte yandan çalışma fiziksel bir robot yerine yalnızca bilgisayarda çalışmakla sınırlı.

CY Cergy Paris Üniversitesi’nden çalışmada yer almayan bilgisayar bilimci Alexandre Pitti’ye göre “artık asıl zorluk bu sistemi cismani hale getirmede”. Bilgisayar bilimciye göre “o zaman da benzer sonuçlar elde edilebilirse” araştırma, “yapay vücut aracılığıyla çevreyle etkileşime girebilen ve hafızası olan sentetik bir beyne” doğru bir adım olabilir.