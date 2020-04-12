Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan muhalefet partiler, hükümetin Kovid-19 salgını kapsamında aldığı kararları değerlendirdi: Hükümet ağır aksak

“ÇELİŞKİLİ VE YETERSİZ”: CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: Hükümet son dönemlerde çok çelişkili kararlar üretiyor. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Pandemi hastanesi olması doğru bir yaklaşım değil. Ekonomiyi rahatlatacak kararlar da alınmadı. “Herkes elini taşın altına koysun” mantığıyla hareket ediliyor ama fikirsel üretim noktasında hükümet sınıfta kaldı

“HAYRETLE İZLİYORUM”: TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: Pandemi hastanesi konusunda bir türlü karar vermemelerini ve hükümet içindeki çelişkileri hayretle izliyorum. Bu konudaki belirsizlik ciddiyet ve etkin devlet yönetimi ile bağdaşmıyor. Hükümet tek ses olmalı ve kararlarının arkasında durmalıdır. Kararları alırken de uzmanların görüşlerine değer vermelidir

“YOK SAYILDIK”: DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: Gailemiz siyaset değil gailemiz memleket ve insanlarımızdır. Kavga hepimizin kavgasıdır. Hükümet bu mücadelede kararlar üretirken tüm siyasi partilerin ve toplumu temsil edilen STÖ’lerin de görüşlerini de dikkate almalıdır. Ama öyle olmuyor. Gailemiz ortaksa mücadelemiz de ortak olmalıdır

“DAKİKA BİR, GOL BİR”: YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: Bilim Kurulunun oluşmasından sonra tedbirler daha ciddi ele alınır” dedik ancak dakika bir gol bir oldu. Bilim Kurulu 8’inde ülkeye uçuşların durdurulması gerektiğini belirtmişti, 10 Nisan’da Ankara’dan sefer düzenlendi. Umarım Bilim Kurulunun kararlarına bundan sonra saygı gösterilir