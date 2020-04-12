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Akıncı: Kendi aklım ile klorokin talep etmedim

12 Nisan 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis’in Kuzey Kıbrıs’a Güney Kıbrıs’ta üretilen Klorokin ilacından 2 bin adet göndereceğini ayrıca bir miktar korunma giysisinin önümüzdeki hafta iletileceği bilgisini vermişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu kararın kendi aklıyla alınmadığına dikkat çekerek talebin doktorlardan geldiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılan bazı yorumlar üzerine ne diyeceğimi bilemediğini aktararak, “Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil” dedi.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

Güney Kıbrıs’ta üretimi yapılan bir ilaçtan 2000 adetin bize gönderileceğini açıklamam üzerine yapılan bazı yorumlara gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Böylesi bir zamanda bile bazı kişilerin bu kadar kin ve husumeti yüreklerinde biriktirebilmeleri inanılır gibi değil.

Bana yapılan haksız saldırıları bir yana bıraksam bile; uzman hekimlerimize, sağlıkçılara da yapılan büyük bir haksızlık ve büyük bir ayıp.

Çünkü bu ihtiyacı saptayan ve talep eden onlar; yani iki toplumlu sağlık komitesinin Kıbrıslı Türk üyeleri. Komitenin eş başkanı da bir doktor ve Sağlık Bakanlığı yetkilisi.

Yani ben kendi aklımla klorokin talep etmiş değilim.

Eğer mesele “Rum tarafından sağlık alanında bile olsa hiçbir şey istemeyiz” ise o zaman bu kişiler bazı konulardan habersiz demektir; çünkü normal zamanda bile Güney Kıbrıs’tan sağlık alanının bazı dallarında hizmet alındığı bilinmektedir.

Ve özellikle bu gibi hizmetlerden yararlanan hastalarımızın, geçişler kapalı olduğu için ciddi sorunlar yaşamakta oldukları da bir gerçektir.

Korona virüs salgını tüm insanlığı tehdit eden ortak düşmandır. Buna karşı tüm insanlık hep beraber mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelede sadece Türk-Rum; Hristiyan-Müslüman değil hiç bir ayrıma yer olmamalıdır. Adamızda hem toplumların kendi içinde hem de toplumlar arasında işbirliği ve dayanışma kaçınılmazdır. Bunun ötesinde uluslararası dayanışma ve kollektif tavır son derece önemlidir. Olay insanlığın varlık mücadelesidir.



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