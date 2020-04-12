DP Gençlik Örgütü:Krizi atlatmanın yolu, herkesin elini taşın altına koymasından geçer

Demokrat Parti Gençlik Örgütü, bu krizi atlatmanın yolunun bir tek sağlık çalışanlarının, belediye ekiplerinin, polis teşkilatının çalışmasıyla değil, 7’den 70’e adada yaşayan herkesin bilinçli bir şekilde elini taşın altına koymasından ve ülkeyi yöneten bürokratların radikal kararlar almasına yardımcı olunmasından geçtiğini belirtti.

Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri yaptığı yazılı açıklamayla gündemi ve yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Pekri, ülkeyi etkisi altına alan “Covid-19” krizi sürerken bu kritik dönemde sahada tüm görev alan, canla başla uğraşan herkese tekrar tekrar teşekkür etti. Pekri, açıklamasına şöyle devam etti:

“Muhalefette olan partiler, eski bakan, milletvekilleri gibi ülkemize hizmet etmiş değerli insanlarla, hükümetin bir masada, içinde bulunduğumuz “memleketin geleceği” noktasında fikir alışverişinde bulunup uzlaşıya varması gerektiği de son derece önemli ayrı bir detaydır. Ayrıca sosyal medyanın hayatımızda önemli bir pencere olduğu bu dönemde de bilgi kirliliğinden kaçınmak, açıklamaları resmi bir dil ile tek bir kanaldan yapmak hem hükümetin işini daha da kolaylaştıracak hem de insanımızın kriz yönetimiyle ilgili haberlere daha kolay ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca kimse unutmasın ki içinde bulunduğumuz bu dönem “Memleketinizin bizim için ne yapacağını değil, bizim memleketimiz için ne yapacağımızı düşünmemizin gerektiği bir dönemdir. Olaylara eleştiriyle değil, ülkemizin geleceği için olumlu fikir ve bakış açılarıyla yaklaşmak dileğiyle Evde kal Kuzey Kıbrıs…”