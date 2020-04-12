Uzaktan eğitim yarın başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kesintisiz Eğitim Merkezi’nde uzaktan eğitim kapsamında yayınlanan okul öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf dersleri yarından itibaren BRT 2’de yayınlanmaya başlanıyor.

Ders videoları yarın saat 14.00’ten itibaren BRT 2’de ve BRT Haber Facebook sayfasında yer alacak. Bu doğrultuda hazırlanan ders programları ve yayın akışı her hafta kurum tarafından duyurulacak.

Kesintisiz Eğitim Merkezi’nin egitim.mebnet.net sitesine eklenen her yeni video, bir hafta sonra BRT 2 ekranından ve BRT Haber Facebook sayfasından yayınlanacak.