KıbrısManşet

Uzaktan eğitim yarın başlıyor

12 Nisan 2020

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kesintisiz Eğitim Merkezi’nde uzaktan eğitim kapsamında yayınlanan okul öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf dersleri yarından itibaren BRT 2’de yayınlanmaya başlanıyor.

Ders videoları yarın saat 14.00’ten itibaren BRT 2’de ve BRT Haber Facebook sayfasında yer alacak. Bu doğrultuda hazırlanan ders programları ve yayın akışı her hafta kurum tarafından duyurulacak.

Kesintisiz Eğitim Merkezi’nin egitim.mebnet.net sitesine eklenen her yeni video, bir hafta sonra BRT 2 ekranından ve BRT Haber Facebook sayfasından yayınlanacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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