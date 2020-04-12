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Su Temin Projesi’nde onarım çalışmaları yazda tamamlanacak

12 Nisan 2020

KKTC Su Temin Projesi’nin isale hattının deniz geçişinde tespit edilen arızanın onarım çalışmalarının bu yaz bitirileceği bildirildi.

TC Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafedeki iki borunun bilinmeyen bir nedenle deniz düzeyine çıktığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu onarım işinin yapılması için boru alım ihalesine çıkıldı.

Bu kapsamda yedek borularla beraber her biri 500 metre uzunluğunda toplam 10 adet HDPE 100 borunun üretimi için Mersin Taşucu Limanı’nda fabrika kuruluş çalışmalarına başlandı.

Ayrıca, arıza ve onarım işi kapsamında kullanılacak şamandıra ve diğer özel parçaların temin süreci de devam ediyor.

Boru ve parçaların temin edilmesiyle birlikte mayısta işin yapımına ilişkin sözleşme imzalanacak. Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı haziranda ise arıza onarım çalışmalarına başlanacak.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir ayda tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte Geçitköy Barajı’nda bulunan yaklaşık 13,7 milyon metreküp suyun, içme suyu olarak şebekeye verilmesine devam edilecek, onarım işleri tamamlanıncaya kadar KKTC’de herhangi bir su kesintisi olmayacak.

2015’te işletmeye alınan KKTC Su Temin Projesi isale hattının deniz geçişinde ocak ayında arıza tespit edilmişti.



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