Özyiğit: Ciddiyet yok, hayretle izliyorum

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında almış olduğu bazı kararların yerinde olduğunu ancak hala daha bazı çok önemli noktalarda kendi içlerinde çelişki, görüş ayrılığı yaşladıklarını ve bir neticeye varamadıklarını söyledi.
Hükümetin kendi içerisindeki çelişkiyi hayretle izlediğini kaydeden Özyiğit, bu durumun ciddiyet ile etkin devlet yönetimi ile bağdaşmadığını ifade etti.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit şunları kaydetti:
“bazı kısıtlamaların 30 Nisan’a kadar uzatılması çok önemli ve doğru bir karar. Hatta sokağa çıkma konusunda denetimlerin arttırılması gerekir. Karantina önlemleri konusunda da kararlar yerinde görünüyor ama pandemi hastanesi konusunda bir türlü karar vermemelerini ve hükümet içindeki çelişkileri hayretle izliyorum. Olayın ilk vuku bulduğu günden bugüne 1 ay geçti. Hala daha nereyi pandemi hastanesi yapacaklar, sağlık servisleri nereye aktarılacak, nasıl devreye girecek, bu düzenleme yapılırken vatandaş nereye başvuracak, ilk basamak nedir, bu konuda belirsizlik var. Bu belirsizlikler ciddiyet ve etkin devlet yönetimi ile bağdaşmıyor. Biri başka, diğeri başka söyler, diğerinin hiç haberi yoksa bu ciddiyetsizliktir. İlk günden etkin kriz yönetimi oluşturulmadı. Son olarak koordinasyon ekibi devreye kondu ama pandemi ile ilgili yönetim kimin elinde belirsizdir. Herkesin hangi aşamada nereden sorumlu olduğu belirlenmelidir. Toplumun sürekli olarak bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu konuda da eksiklikler var. Yurtdışından gelen öğrencilere karantina tedbirleri uygulanırken bir bakan gidip de karantina otelini veya yurtları denetliyor, ‘herkes rahat olsun diyor’. Bir kere bu uzman sağlık ekibinin görevidir, bakanın değil. Herklesin kendine çeki düzen vermesi lazımdır. Hükümet tek ses olmalı ve kararlarının arkasında durmalıdır. Kararları alırken de iyice düşünülmeli, uzmanların görüşlerine değer verilmelidir. Öte yandan bazı işyerlerinin açılması düşünülüyor. Kademeli bir açılma söz konusu. Böyle bir karar alınırken ülke virüs konusunda optimum noktaya geldi mi ona bakmak lazım ve bu noktada uzmanları mutlaka dinlemek, onların görüşlerine göre hareket etmek lazımdır.”