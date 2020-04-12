Özyiğit: Ciddiyet yok, hayretle izliyorum

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında almış olduğu bazı kararların yerinde olduğunu ancak hala daha bazı çok önemli noktalarda kendi içlerinde çelişki, görüş ayrılığı yaşladıklarını ve bir neticeye varamadıklarını söyledi.

Hükümetin kendi içerisindeki çelişkiyi hayretle izlediğini kaydeden Özyiğit, bu durumun ciddiyet ile etkin devlet yönetimi ile bağdaşmadığını ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit şunları kaydetti: