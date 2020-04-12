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Sorakın: Bazı kararlar çelişkili, bazısı yetersiz

12 Nisan 2020
Erdoğan Sorakın
Erdoğan Sorakın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında aldığı bazı kararların çelişkili, bazı kararların ise yetersiz olduğunu kaydetti.
Sorakın, şunları kaydetti:
“Hükümet Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında aldığı kararlar noktasında başta iyi gitmesine rağmen bu son dönemlerde çok çelişkili kararlar üretiyor. Örneğin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Pandemi hastanesi olması doğru bir yaklaşım değil. Ülke ekonomisini rahatlatacak kararlar da maalesef alınmadı. Evet, önümüzü göremiyoruz ama küçük işletmeleri, esnafı, iş insanlarını rahatlatıcı destek paketleri ne yazık ki üretilmemiştir. Evet ‘bütçe imkanları çerçevesinde ne toplarsak onu dağıtırız’ mantığı ile hareket ediyorlar ama bu doğru yaklaşım değildir.
İç kaynak yaratılmalı, dış kaynak arayışına gidilmelidir, bugüne kadar herhangi bir başarılı icraat görmüş değiliz. Evet önümüzde bir süreç var ama bu süreç iyi yönetilmelidir. ‘Herkes elini taşın altına koysun’ gibi doğru bir mantıkla hareket ediliyor ama herkesin fikirleri ile bir şeyler üretilmesi konusunda hükümet sınıfta kalmıştır. İş insanından küçük esnafa sendikalara kadar ekonomi uzmanlarının içinde olacağı geniş bir ekonomik ve sosyal platform kurulabilir. Bu platformda ülkenin ekonomisi, geleceği konuşulup ortak akıl ve ortak kararlar üretilmelidir. Yani katılımcılık esas ilke olmalıdır.”


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