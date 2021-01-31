Horozoğlu: Acımız büyük

Az önce Hasan Özbengü’nün kardeşi tarafından aldığımız bilgiye göre Hasan abimizi maalesef kaybettiğimizi öğrendik. Canım abimiz, güzel yürekli insan, manevi babam, koronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu. 30 gündür yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı yaşam mücadelesi veren Hasan abimiz, beyin kanaması geçirerek aramızdan ayrıldı.

Acımız büyük, yüreğimiz buruk. Hayatını barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesine adayan Hasan abimizi asla unutmayacağız. Seni çok özleyecem Hasan babam, yanıma gülüşün, anılarımız ve öğütlerin kaldı.