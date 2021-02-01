Dolar ve euro haftaya düşüşle başladı

Türkiye’de, ocak ayı geçici dış ticaret verilerinin takip edileceği ayın ve haftanın ilk gününde ve yurt dışında da gün boyu PMI verileri izlenecek.

Türk Lirası haftaya, dolar ve euro karşısında kayda değer düşüşlerle başladı. Geçtiğimiz haftayı 7,32’nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, 7,26 düzeyine gerilerken; euro/TL ise 8,88’den 8,81’e çekildi.

Küresel hisse senedi piyasaları yükselişte

Küçük yatırımcıların gözünü kıymetli metallere çevirmesiyle birlikte hedge fonlar hisse senedi piyasalarında bir miktar nefes alırken ABD endeks vadeli işlemleri kayıplarını telafi etti, Asya borsaları ise haftaya yükselişle başladı. MSCI Japonya dışı Asya-Pasifik endeksi dört gün üst üste ekside kapattıktan sonra yüzde 1,5 civarı artıda. Japon Nikkei borsası yüzde 1; Çin’in lokomotif endeksi ise yüzde 0,5 yükselişte.