Akdoğan’da 5 yeni vaka

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köyde 5 pozitif vakanın ve çok sayıda temaslının olduğunu açıkladı.

Latif’in açıklaması şu şekilde:

“Bölge ve belde halkım yine başladığımız yere döndük ne yazık ki, an itibarı ile 5 pozitif ve çok sayıda temaslıları bulunuyor beldemizde… Bundan dolayı haftaya yine yoğun bir covitli gündemle giriyoruz… Bundan dolayı MASKE, MESAFE VE HİJYENE dikkat edelim… Sağlıktan başkası YALAN…”