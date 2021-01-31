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Akdoğan’da 5 yeni vaka

31 Ocak 2021
Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif



Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köyde 5 pozitif vakanın ve çok sayıda temaslının olduğunu açıkladı.

Latif’in açıklaması şu şekilde:

“Bölge ve belde halkım yine başladığımız yere döndük ne yazık ki, an itibarı ile 5 pozitif ve çok sayıda temaslıları bulunuyor beldemizde… Bundan dolayı haftaya yine yoğun bir covitli gündemle giriyoruz… Bundan dolayı MASKE, MESAFE VE HİJYENE dikkat edelim… Sağlıktan başkası YALAN…”





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31 Ocak 2021


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