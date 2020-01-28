Hızlı ve Öfkeli 9’dan ilk tanıtım videosu geldi

Heyecanla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9 filminden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Oyuncu kadrosuna John Cena gibi yeni isimleri ekleyecek olan film, 22 Mayıs 2020’de izleyicilerle buluşacak.

Son dönemlerin en uzun soluklu sinema serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli, bu yıl çıkacak 9. filmle seriyi devam ettirecek. Bu noktada dün, Hızlı ve Öfkeli 9’un fragmanının fragmanını görmüş ve ilk fragmanın 31 Ocak tarihinde geleceğini öğrenmiştik. Bu fragman tarihine henüz 3 gün olmasına rağmen filme dair yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Filmin oyuncu kadrosunda eski filmlerden tanıdığımız Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Chris “Ludacris” Bridges, Helen Mirren ve Charlize Theron yanı sıra John Cena, Micheal Rooker ve UFC dövüşçüsü Francis Ngannou gibi yeni isimler de bulunuyor. Bu noktada en son Hobbs & Shaw’da boy gösteren Jason Statham ile Dwayne Johnson ikilisinin yeni filmde rol almadığını belirtelim. Hızlı ve Öfkeli 9, 22 Mayıs 2020’de beyaz perdede izleyicileriyle buluşacak.