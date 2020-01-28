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Direksiyon hakimiyetini kaybetti hurma ağacına çarptı

29 Ocak 2020

28.1.2020 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Alperen Avcı (E-20), yönetimindeki EA 780 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak hurma ağacına çarpmıştır.
Çarpışma sonrası ağır yaralanan ve araçta sıkışan Alperen Avcı, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra, ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alperen Avcı’nın tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam etmektedir.

 



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