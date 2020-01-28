Türkiye

Bir uzman Türkiye’de beklediği yeni depremin yerini açıkladı

28 Ocak 2020
deprem

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın sunduğu verilerle birlikte yaptığı açıklamalara göre Türkiye’de depremin sıradaki durağı Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olabilir.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye, Elazığ depreminden 4 gün sonra Kırkağaç’ta meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada sonraki depremin nerede olabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan, en son büyük depremini oldukça eski bir tarihte yaşayan Türkiye, Balıkesir bölgesine dikkat çekerek vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Yeni deprem Balıkesir’de olabilir:

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün saat 14.26’da Türkiye’de Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen depremin ardından Kırkağaç’a yakın başka bir bölge hakkında uyarılarda bulundu. Ercan, yaptığı açıklamalarda şu tespitlere yer verdi:

“7 ile 9 km derinde granit katmanı içinde olan M4,8-M5,1 ilk deprem yaklaşık 4 km’lik bir kırık oluşturmuştur. Kırık düzlemi çalışmalarına göre sağ doğrultu atımlı bir kırık işlemiştir. Bu bölgede kırıklar küçük olduğundan büyük depremler üreterek bir vuruşta gerginliği boşaltamamaktadır. Depremlerle depremcikler Akhisar’ın kuzeyinde, Balıkesir yolu boyunca uzanan iki ana kollu kırıklar boyunca birbirleriyle birleşir biçimde oluşmaktadır. Son depremle birlikte kırılma, Balıkesir/Sındırgı dolayında Simav kırığıyla kesim yerine ulaşmıştır.”

Bölgede son deprem 50 yıl önce yaşandı:

Olası bir depremin muhtemel hedefi olarak Türkiye, Balıkesir’in Sındırgı ilçesini gösteren deprem uzmanı, bu bölgede meydana gelen son büyük depremin 1969 yılında gerçekleştiğini hatırlattı.

M6,1 depreminden beri biriken gerginliğin ancak M6’dan büyük bir depremle boşalabileceğini belirten Prof. Dr. Ercan, bölgedeki gerginliğin her an bir depremi beraberinde getirebileceğini ve bunun kesinlikle şaşırtıcı olmayıp önlem alınması gerektiğini hatırlattı.

KAYNAK: WEBTEKNO

 



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