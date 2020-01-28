DünyaManşet

Küba açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem

28 Ocak 2020
deprem

Karayip Denizi’nde, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Photo of Direksiyon hakimiyetini kaybetti hurma ağacına çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti hurma ağacına çarptı

29 Ocak 2020
Photo of Tesla, Corona virüsün yayılmaması için kampanya başlattı

Tesla, Corona virüsün yayılmaması için kampanya başlattı

28 Ocak 2020
Photo of Trump, Filistin olmaksızın sadece İsrail’le ‘Yüzyılın Anlaşması’nı açıkladı

Trump, Filistin olmaksızın sadece İsrail’le ‘Yüzyılın Anlaşması’nı açıkladı

28 Ocak 2020
Photo of Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yapılan yol tamir çalışmaları tamamlandı…

Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yapılan yol tamir çalışmaları tamamlandı…

28 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı