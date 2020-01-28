Küba açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem

Karayip Denizi'nde, K\u00fcba ile Jamaika aras\u0131ndaki b\u00f6lgede 7,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nABD Jeolojik Ara\u015ft\u0131rmalar Enstit\u00fcs\u00fc (USGS), merkez \u00fcss\u00fc K\u00fcba'n\u0131n g\u00fcneyi ile Jamaika'n\u0131n 117 kilometre kuzeybat\u0131s\u0131 olan depremin deniz taban\u0131n\u0131n 10 kilometre alt\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini bildirdi.\r\n\r\nDeprem nedeniyle hen\u00fcz tsunami uyar\u0131s\u0131 yap\u0131lmad\u0131.\r\n\r\nDepremin \u00e7evre \u00fclkelerde can kayb\u0131 veya maddi hasara yol a\u00e7\u0131p a\u00e7mad\u0131\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n\r\n\r\n