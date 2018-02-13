Herkes bütçeyi bekliyor

İş dünyasının temsilcileri ve üretici kesim, yeni hükümetin icraat yapan, sorunların çözümü için çalışan bir hükümet olması temennisinde bulundu, hükümetten öncelikli beklentilerinin bütçenin bir an önce geçirilmesi olduğunu kaydetti

EKONOMİK ÇARK DÖNMÜYOR: Müteahhit belediyelerden ve devletten alacağının tümünü tahsil edemiyor, yeni kamu ihalelerine girmekte tereddüt ediyor. Devletten 2017 yılına ait bir kısım alacağı bulunan üreticiler, 2018 yılı destek ödemeleri konusunda ciddi endişe yaşıyor. Çarşıya para akmıyor, esnaf mağdur

MART AYI VURGUSU: Bütçenin geçirilmemesi müteahhitlerden sanayicilere, üreticiden esnafa hemen her kesimi etkiliyor. Nisan ayında yerel seçim yasaklarının başlayacağına vurgu yapan iş dünyasının temsilcileri ve üretici kesim, bütçenin hemen görüşülüp en geç Mart ayı sonuna kadar geçirilmesini istiyor

Duygu ALAN

İş dünyasının temsilcileri ve üretici kesim, hükümetin bir an önce bütçeyi görüşüp en geç Mart ayı sonuna kadar da geçirilmesi gerektiği noktasında görüş birliği yaptı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, kamu ihaleleri yapan müteahhitlerin daha fazla dayanacak gücü kalmadığını belirterek, sektörde ciddi ekonomik krizlerin yaşanmaması için hükümetin bütçeyi bir an önce görüşüp geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, hükümetin öncelikli işinin bütçeyi görüşüp geçirmek olması gerektiğini savundu.

Avunduk, “Bütçenin geçirilmemesi sebebi ile devletten alacaklı olanların alacaklarını tahsil edememeleri, başlatılması gereken işlerin başlatılamaması, kamu ihalelerinin açılamaması, elbette ki problem olarak karşımıza çıkacaktır. Sanayiciler de bu durumdan direkt ve endirekt olarak etkilenecektir” dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, bütçenin ülkenin mali yaşamının bir göstergesi olduğunu belirterek bütçenin geçirilmemesinin tüm toplumu olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Kanber, hükümetin bir an önce bütçeyi görüşüp en geç Mart ayı sonuna kadar da bütçenin geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, üreticinin devletten halen 2017 yılına ait alacağı bulunduğunu, bütçe geçirilmediği için 2018 yılına ait ödemelerde de ciddi sıkıntı yaşanacağını kaydetti.

Naimoğulları, hükümetin bir an önce bütçeyi görüşüp geçirmesi gerektiğini belirterek, “Maliye Bakanı, bütçenin hazır olduğunu söylüyor, o halde hükümet elini çabuk tutsun ve çok hızlı bir şekilde bütçe geçirilsin ve en azından Mart ayında ödeme yapılsın ki üretici de bir miktar rahatlasın” dedi.

Gürcafer: Müteahhidin dayanacak gücü yok

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, kamu ihaleleri yapan müteahhitlerin daha fazla dayanacak gücü kalmadığını belirterek, sektörde ciddi ekonomik krizlerin yaşanmaması için hükümetin bütçeyi bir an önce görüşüp geçirmesi gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, “Bugün belediyelere iş yapan müteahhitler var. Bütçe geçmediği için belediyeler o kalemle ilgili 12’de birini verebilir. Örneğin İskele Belediyesi’nin hiç parasal sorunu yok ama bankada da parası olmasına rağmen hiç ödeme yapamıyor. Çünkü hukuken engel var. Öte yandan Lefkoşa’da devam eden işler var, Mağusa’da Güzelyurt’ta ve Gönyeli’de yoğun şekilde devam eden işler var. Bu arada yeni ihaleler de açılıyor. Neticede belediyeler seçime gidecek ve tüm yatırımları şimdi yapacak. Ancak şu noktada müteahhitler teklifleri verme hususunda tereddüt yaşamaktadır. Bu da vatandaşa giden hizmet noktasında da bir sıkıntıdır” diye konuştu.

Cafer Gürcafer, “Bence hükümet her şeyi bir kenara bırakıp önce bütçeyi geçirmelidir” dedi.

Avunduk: Bütçenin geçmemesi tüm sektörleri olumsuz etkiler

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, bütçenin ülkenin bütününü ilgilendiren bir konu olduğunu söyleyerek bütçenin geçmemiş olmasının bütçeye bağlı çalışan tüm sektörlerde problem yaratmakta olduğunu kaydetti.

Avunduk, “Bütçenin geçirilmemesi sebebi ile devletten alacaklı olanların alacaklarını tahsil edememeleri, başlatılması gereken işlerin başlatılamaması, kamu ihalelerinin açılamaması, elbette ki problem olarak karşımıza çıkacaktır. Sanayiciler de bu durumdan direkt ve endirekt olarak etkilenecektir” dedi.

Candan Avunduk, hükümetin öncelikli işinin bütçeyi görüşüp geçirmek olması gerektiğini savundu.

Kanber: Mart sonuna kadar bütçenin geçirilmesi gerekmektedir

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, bütçenin ülkenin mali yaşamının bir göstergesi olduğunu belirterek bütçenin geçirilmemesinin tüm toplumu olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Kanber, hükümetin bir an önce bütçeyi görüşüp en geç Mart ayı sonuna kadar da bütçenin geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahmut Kanber şunları söyledi: “Önümüzde yerel seçim var ve bu dönemde kamunun özel sektör ile birçok iş var, yanı sıra yerel yönetimlerle yaptığı işler var. Yine önümüzde ihale bedellerinin ödenmemesi, ihaleye çıkılamama durumu var. Daha fazla oyalanılırsa yerel seçimlerden dolayı bu süreç Haziran’a kadar uzayacak. Bu durumdan dolayı da inşaat sektörünün alt meslek gurupları iş yapamayacak, bu olumsuzluk da sektör sektör, zincirleme bir şekilde ilerleyecek. Esnaf da bu olumsuzluklardan nasibini alacak. Çünkü esnaf piyasada dönen kaynaklardan payını almaya çalışıyor dolayısıyla ortada kamunun yarattığı ekonomik güç olmayınca olumsuz etkilenecek” diye konuştu.

“Bilançosu olmayan bir yapının ön görüsü olamaz” diyen Kanber, bütçe olmazsa sektörlerin de önünü görmeyeceğini kaydetti.

Kanber, “Bunun dışında da eğer bütçe geçmezse eminim devlet yerel gelirlerini arttırmak için özel sektöre baskı yapacaktır. Açıkçası biz bunu doğru bulmayız. Hükümet bütçe ve diğer konularda da hızlı hareket etmelidir. Mart sonuna kadar bütçenin geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

Mahmut Kanber, “Ülkede ekonomi kötü ise buna paralel sosyal olaylar da artar. Hükümet bir an önce bütçeyi geçirmeli devamında da toplumun moral ve motivasyonu için hükümet programı takvimi uygulanmalıdır” diye konuştu.

Naimoğulları: Hükümet elini çabuk tutsun

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Şubat ayına girilmiş olmasına rağmen bütçenin halen geçirilmediğini söyleyerek yeni kurulan hükümetin öncelikli olarak bütçeyi görüşüp geçirmesi gerektiğini söyledi.

Naimoğulları, üreticinin devletten halen 2017 yılından alacağı olduğunu, bütçe geçirilmediği için 2018 yılına ait ödemelerde de ciddi sıkıntı yaşanacağını kaydetti.

Naimoğulları, “Küçükbaş hayvan üreticilerinin bir kısmı 2017 yılına ait DGD desteği karşılığında arpa aldı ancak destek karşılığında arpa almayan üretici DGD ödemesini halen alamadı, ne zaman ödeneceği de belli değil. Öte yandan geçen yıldan kalma hayvancı ve çiftçiye ödenmesi gereken toplam 3.5 milyon TL mazot desteği ödemesi de halen yapılmadı. Yeni hükümet bir an önce bütçeyi görüşüp geçirmelidir. Bütçede destekler belirlenmelidir. Süreç Nisan ayına kadar uzarsa Nisan’da da yerel seçim yasağı geleceği için bu işler Haziran ayına kalacak. Üreticinin bu kadar beklemeye gücü yoktur. Çok hızlı hareket edilmesi, bütçenin hızlı bir şekilde geçirilmesi, ödemelerin hızlı bir şekilde yapılması gerekir” diye konuştu.

Naimoğulları, “Maliye Bakanı, bütçenin hazır olduğunu söylüyor, o halde hükümet elini çabuk tutsun ve çok hızlı bir şekilde bütçe geçirilsin ve en azından Mart ayında ödeme yapılsın ki üretici de bir miktar rahatlasın” dedi.