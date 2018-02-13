Ahaliyi şamar oğlanına çevirdiniz…

Maalesef bu ülkenin sokaklarına şiddet hakim.

Adam, dört günlüğüne geliyor adaya…

Yeyip içecek…

Kumar oynayacak…

Sonra gidecek…

Yiyor…

İçiyor da…

Zil zurna sarhoş…

Taksici haliyle, “sarhoş” olduğu için aracına almıyor…

“Boksör” ya kendileri…

Bir an “turist” olduğunu da unutuyor…

Bildiğin darp ediyor…

Gücünü 51 yaşındaki taksicinin üzerinde kullanıyor…

Vuruyor…

Vurdukça vuruyor…

En sonunda omurgasını kırıyor…

Taksici şimdi hastanede…

Beriki, bir gecede “hırsızlık” yapabileceğini zannediyor.

Öteki trafikte terör estiriyor…

“Turiste” kızıyoruz ama…

Yaşamın her alanına hakim şiddet…

Trafikte kırmızıda geçebiliyor mesela…

Yere çöp de atabiliyor…

Hırsızlık da yapabiliyor…

14 yaşındaki kızı “tecavüz” üzerine “tecavüzle” hastanelik de edebiliyor bazıları…

Çünkü bakış açısı bu…

“Aidiyet” yok ya…

Kıbrıs Türkü üzerinden güç gösterisi yapmak, moda oldu.

Mesela İngiltere’desiniz…

Taksici sizi almadı…

Darp et hadi…

İngiltere’deki taksicinin omurgasını kır…

Sakat bırak…

Yatalak bırak.

Gör bakalım ne olacak…

İran’da yap…

Ya da Bangladeş’te…

Yap bakalım, ne oluyor…

Gör…

Ama burada serbest…

Burada şiddet uygulamak serbest…

Çünkü sokak, “ben şiddetimi uygularım” diyenlerle dolu…

Bu adada yaşayan insanlar da şamar oğlanı…

Öyle Kıbrıslı- Türkiyeli- Pakistanlı- Suriyeli de ayırmıyor ha şiddet…

Kimin, ne saat nerede darp edileceği, başının taşla ezileceği belli değil.

Çünkü “içselleştirilen” bir şiddet var.

“Bu adada yaşayan herkesin şamar oğlanı” olduğu hissi hakim…

Gelen de ayni…

Yaşayan da…

Peki kim dur diyecek buna?

Adalet…

Yargı…

Şimdi sokak sokak mücadele edilmesi gereken bir şiddet kültürü ile karşı karşıyayız…

Ya mücadele edeceğiz…

Ya da şiddet kültürünün tarafı olmaya devam edeceğiz.

Yeni hükümetin önündeki en büyük sorun budur…

Kimse “bu kadar kolay suç” işlememeli…

İşleyememeli…

Hayatın her alanında eylem de şiddet…

Söylem de şiddet…

Yargıdan korkan yok…

Polisten korkan yok…

Hiçbir otoriteye saygı duyan yok…

Bu nedenle, yeni hükümetin önündeki en büyük sorunlardan biri de budur…

“Şiddet kültürünü el birliği ile yok edeceğiz…”

Başka yolu yok…

Pişkin müdür…

Kusura bakmasın Ercan İbrahimoğlu ama…

Ben bir bürokratın bu kadar pişkin davranacağını hiç düşünmemiştim.

Bir açıklama yaptı…

Evlere şenlik…

Kalkınma Bankası, kamu kaynağıdır.

Kılıfına uydura uydura…

Etrafını da yanlış yönlendire yönlendire…

Kurumu tartışır hale getiren kim?

Kalkınma bankası müdürü olarak kendisi…

“Tüzük değişerek” para dağıttı yahu, siyaset istedi diye…

Ama sorsan, “tüzüğe uygun” davrandı…

Yetmedi…

Eksik kalan işleri de tamamlasın diye, “hükümet değişti” ama toplantı istedi…

Çünkü “sözü” vardı birilerine…

Çıkmış bunu savunuyor…

“ben siyasi bir atamayım” diyor…

Devletten ogga ile maaş al…

Sorumluluk yüklen…

“ben siyasi bir atamayım” de…

Kimsin sen?

Bedava mı çalışıyorsun devlete de kendini “siyasi atama” olarak konumlandırdın.

Birisi sana söylese kabul etmeyeceksin.

Ne münasebet…

“Maaşımı alırım, görevimi yaparım, yasaya tüzüğe bağlıyım” diyeceksin.

Yok…

“Siyasi atamayım ben” diyor…

Ne çekti ise bu kamu düzeni…

İşte bunun gibi kendisini “kamuya hizmet” değil, “partisine hizmet etmek için atandı” sananlar yüzünden çektik.

Bu pişkinliğin nedeni de budur…

Hesap vermesi gerekenler, hesap sorar pozisyona geçiyor böylece…

Heyhat ki ne heyhat…

Berova ve eğitim…

Doktor…

Ama parti içi dengelerle eğitim bakanı oldu…

Laikliğin en fazla darbe yediği dönemdir Berova’nın eğitim bakanlığı…

Öğretmen eksikliğinin…

Yönetici eksikliğinin en yoğun yaşandığı dönemlerdir…

Rakam rakam, süreç daha oradadır…

Ama gelin görün ki feveran ediyor…

Ne diyor:

“ TDP’li hükümetin eğitimdeki önceliğinin Milli Eğitim Yasasını değiştirerek mevcut yasadaki eğitimin genel amaçlarından Atatürk İlkelerini çıkaran milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmekten kaçınan bir yapı oluşturmak istediği anlaşılıyor. ASLA BÖYLE BİR YAPILANMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ.”

Geç de olsa, geldiği aşama umut verici…

Sizi bu konuda destekleyeceğiz sayın eski bakan…

Atatürk ilkelerinin eğitim sisteminin dışına çıkarılmasına izin vermeyeceğiz…

Bunu anlamak için bakanlıktan gitmeniz gerekti ama, olsun…

Aynı noktadayız…