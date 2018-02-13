Türkiye’nin derdi…

Türkiye’nin Suriye’de ne işi var? diyenlere şaşarım doğrusu.

Amerika’nın Suriye’de ne işi var?

Rusya’nın, Fransa’nın peki ya Almanya’nın?

Avrupa veya doğu ülkelerinden devşirilmiş IŞİD’li veya El Nusralı meczup katil sürülerinin…

Tüm bunların içinde en masum Türkiye’dir.

Ülkesine aldığı dört milyon Suriyeli’ye bakmaktadır.

Yüzlerce kilometrelik sınırı tehdit altındadır.

Ve çatıştığı bütün unsurların kaynağı Suriye’dedir.

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Türkiye’nin Suriye’de yaptığı operasyonu eleştirenlere yapılan muameleyi anlamakta zorlanıyorum doğrusu.

Eğer doktorlar “savaş bir hastalık halidir” diyorlarsa onları tutuklatmanın, örgütsel statülerine saldırmanın veya sürekli aşağılamanın mantığı olamaz.

Barışı isteyenler bunu ancak savaş zamanlarında söylediklerinde anlamlı olur.

Normal zamanda “barış isteriz” demenin hiçbir anlamı yoktur.

Düşüncelerini barışçıl bir şekilde dile getirenlere adeta devlet zulmü uygulamak hiçbir şekilde kabul edilemez.

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Esasında “yeni” Türkiye’ye benim anlama sınırlarımın ötesine geçti.

Aralarında onlarca tanıdığım gazetecinin de olduğu yurtsever insanları hapishane hücrelerine tıkmanın hiçbir izahı olamaz.

Aylarca iddianame bile hazırlamadan tutsak almak, üst mahkeme kararına rağmen mahkemeye “sınırını aştı” diye müdahale edip tutsaklığı sürdürmek, saçma-sapan iddialarla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemek.

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Türkiye, Avrupa Birliği hedefinden hızla uzaklaştı.

“Şangay beşlisi” deyip Doğu’ya yamanmaya çalıştı ama onlardan da yüz bulmadı.

Topraklarında ve komşularındaki sorunlar nedeniyle bütün gücünü buralara harcamaya başladı.

Bir de “diktatörlük” görüntüsü vermeye başladı.

Esas sorun bu galiba…