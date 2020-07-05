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Hava sıcaklığının 43+ olması bekleniyor

5 Temmuz 2020
sıcak hava

Rum Meteoroloji Dairesi, yüksek sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaşmasından ötürü turuncu uyarı yayınladı.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkileyen sıcak hava kütlesinin etkisiyle bugün hava sıcaklığının iç kesimlerde 43 C’ye kadar yükseleceğini belirtti.

Turuncu alarm, bugün 11:00-17:00 saatleri arasında yürürlükte olacak. Rum yetkililer, turuncu alarm verilen saatlerde özellikle hasta, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Hava Pazartesi, Salı ve Çarşamba genel olarak iyi olacak. Sıcaklıklar, ortalamanın üzerinde seyredecek.

Sıcak havanın devam edeceği, Pazartesi ve Salı günleri kademeli bir düşüş yaşanabileceği kaydedildi.


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