14 Mart 2018

Hava Durumu

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Meteoroloji Dairesi
Hava Durumu

Hava sıcaklığı 26 ºC’ye kadar çıkacak

yağışlı-hava
Hava Durumu

Yarın yağış bekleniyor

hava-durumu
Hava Durumu

Hava sıcaklığı yükseliyor

yağmurr
Hava Durumu

Yağmur 3 gün daha sürecek

yağış
Hava Durumu

Son 24 saatte en çok yağış İskele’ye düştü

Hava Durumu

Hafta sonu ve Pazartesi günü yağmur bekleniyor

en-fazla-yağış
Hava Durumu

En çok yağış YDÜ bölgesine düştü

Yağmur
Hava Durumu

İşte son hava durumu raporu!

Yağmur
Hava Durumu

Yarından itibaren 3 gün yağmur var…

yağmurlu hava durumu
Hava Durumu

Hava sıcaklığı düşecek: Yağmur bekleniyor

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