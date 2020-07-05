Almanya Kupası 20. kez Bayern Münih’in

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Bayer Leverkusen, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Bundesliga’da sezonu şampiyon tamamlayan Bayern Münih, 4-2 kazanarak Almanya Kupası’nda 20. kez mutlu sona ulaştı.

Bayern Münih’e kupayı getiren golleri 16. dakikada David Alaba, 24. dakikada Serge Gnabry ve 59 ve 89. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti. Lewandowski’nin ilk golünde asisti kaleci Manuel Neuer yaptı. Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü, bu sezon tüm kulvarlarda 51 gole ulaştı.

Bayer Leverkusen’in gollerini ise 63. dakikada Sven Bender ve 90+3’te penaltıdan Kai Havertz attı.

Almanya Kupası’nda mutlu sona ulaşan Bavyera ekibi, Bundesliga şampiyonluğundan sonra sezonun ikinci kupasını da müzesine götürdü.