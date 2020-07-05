Acun Ilıcalı dede oldu

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı’nın ilk göz ağrım dediği kızı Banu Ilıcalı ilk çocuğunu kucağına aldı. Bu doğumla birlikte dört kızı bulunan Ilıcalı ilk kez dedelik heyecanı yaşadı.

Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan bebeğe Begüm adı verildi.

Bu doğumla birlikte dört kızı bulunan Ilıcalı ilk kez dede oldu.

Ilıcalı’nın abisi Ömer Ilıcalı’nın kızı Ece Ilıcalı, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ilıcalı ise yaptığı ilk paylaşımda, “Aramıza hoşgeldin” ifadelerini kullandı.

Banu Ilıcalı, üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu.